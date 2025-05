Bình Định: Dự án sản xuất rau an toàn tiếp tục bị 'tuýt còi' do vi phạm

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Bình Định có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc phối hợp kiểm tra công tác chấp hành về kinh tế, môi trường đối với dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP do Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư.

Theo Công an tỉnh Bình Định, từ khi đi vào hoạt động đến ngày 22.1, Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P đã triển khai dự án và đưa vào hoạt động các hạng mục, gồm: diện tích trồng rau, cây ăn trái; khu vực nuôi gà, heo, bò, dê, thỏ, giun quế; hệ thống xử lý nước thải phát sinh... Nhưng các hạng mục này không đúng với nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Định và không có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt.

Dự án này cũng liên tục bị người dân phản ánh về tình trạng xả thải ra môi trường và mùi hôi thối do chăn nuôi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt khu dân cư.