Hậu 'pháo' thu 7.000 tỉ tại dự án ở Nha Trang

Ngày 17.6, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông báo đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương khác liên quan đến Dự án khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư.

Bị can Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "pháo" ẢNH: BỘ CÔNG AN

Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do bị can Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn hoặc những người có liên quan để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông qua điều tra viên Hoàng Thăng Hùng, số điện thoại 0974015358; hoặc tại địa chỉ 14A9 Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước ngày 10.7.2025, để cung cấp thông tin, tài liệu.

Ngoài sai phạm tại Nha Trang do cơ quan điều tra của quân đội giải quyết, Hậu “pháo” còn bị truy tố trong vụ án do cơ quan công an điều tra và VSKND tối cao đã ra cáo trạng.

Ở vụ này, Nguyễn Văn Hậu chịu các cáo buộc “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 504 tỉ đồng; “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 459 tỉ đồng; “đưa hối lộ” tổng số 132 tỉ đồng cho 9 quan chức.

Theo cơ quan tố tụng, từ 2010 - 2023, Hậu và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi “đưa/nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và Vĩnh Long, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 1.168 tỉ đồng.