Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tiền sử dụng đất có nguy cơ tăng cao

Đình Sơn
Đình Sơn
22/12/2025 04:00 GMT+7

Trong tờ trình khẩn gửi UBND TP.HCM về Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn TP.HCM, Sở NN-MT TP.HCM có đề xuất giá đất nông nghiệp giảm mạnh so với dự thảo lần trước. Việc này đang dấy lên lo ngại tiền sử dụng đất sẽ tăng cao.

Tiền sử dụng đất có thể tăng gấp nhiều lần

Theo dự thảo Sở NN-MT TP.HCM trình hồi cuối tháng 11.2025, bảng giá đất trồng cây lâu năm tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79/2024. Nhưng tờ trình lần này mức tăng chưa đến 1%. Việc giá đất nông nghiệp tăng thấp sẽ khiến tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở sẽ tăng mạnh, bởi khi chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất dựa trên mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Số tiền này được tính bằng công thức: Tiền sử dụng đất phải nộp = (giá đất ở - giá đất nông nghiệp) x diện tích đất được chuyển mục đích.

Tiền sử dụng đất có nguy cơ tăng cao- Ảnh 1.

Nguy cơ tiền sử dụng đất sẽ tăng cao khi giá đất nông nghiệp không tăng tương ứng theo giá đất ở

Ảnh: Đình Sơn

Trong khi hiện nay chính sách giảm tiền sử dụng đất chỉ áp dụng với đất ao, vườn, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở hoặc đất có nguồn gốc là đất ao, vườn gắn liền đất ở, trường hợp còn lại tính 100% theo bảng giá đất.

Bình luận về vấn đề này, ThS Ngô Gia Hoàng (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng việc điều chỉnh giảm giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất theo đề xuất của TP.HCM đặt ra vấn đề về việc tuân thủ nguyên tắc định giá đất. Khoản 1 điều 6 Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội yêu cầu giá đất phải được xác định theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm trung thực, khách quan và minh bạch. Tuy nhiên, giá đất nông nghiệp trong dự thảo bảng giá đất mới đang bị xác định ở mức thấp, chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng và giá trị kinh tế của loại đất này trong điều kiện phát triển hiện nay.

Thứ nữa, việc định giá đất nông nghiệp quá thấp làm phát sinh hệ quả trực tiếp đối với nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất. Như thế, tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích có thể tăng gấp nhiều lần, tạo gánh nặng tài chính lớn cho hộ gia đình, cá nhân và làm giảm khả năng tiếp cận đất ở hợp pháp.

Bên cạnh đó, chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tăng cao cũng kéo theo việc đẩy giá đất ở và giá thuê mặt bằng kinh doanh lên cao, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận đất đai.

Ngoài ra, từ ngày 1.1.2026, theo Nghị quyết 254/2025, giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh. Trong bối cảnh giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất bị xác định ở mức thấp, người đang sử dụng đất nông nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thiệt thòi về quyền lợi khi bị thu hồi đất, do mức bồi thường không tương xứng với giá trị thực tế của quyền sử dụng đất trên thị trường. Quy định này, nếu kết hợp với việc giảm giá đất nông nghiệp, vô hình trung làm giảm mức bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân.

Cuối cùng, xét trên tổng thể các nguyên tắc tại Nghị quyết 254/2025, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, có thể thấy việc giảm giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất hiện nay có xu hướng ngân sách được lợi ở cả 2 khâu thu hồi đất và thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích. Trong khi đó, người sử dụng đất và nhà đầu tư phải gánh chịu chi phí cao hơn. Cách tiếp cận này chưa thực sự phù hợp với tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Cần được định giá tiệm cận giá thị trường

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT VNO Group, cách định giá đất nông nghiệp trong khu dân cư đang quá thấp và không phản ánh đúng giá trị thực tế của đất đai. Tại các TP lớn như Hà Nội hay TP.HCM hiện vẫn còn rất nhiều quỹ đất nông nghiệp có diện tích lớn, lên đến vài ngàn mét vuông nằm trọn trong khu dân cư, có hạ tầng cơ bản đầy đủ như đường giao thông, điện, nước, thoát nước. Trên thực tế, những khu đất này không còn khả năng sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng không thể khai thác hiệu quả cho mục đích ở hoặc kinh doanh do chi phí chuyển mục đích quá cao.

Tiền sử dụng đất có nguy cơ tăng cao- Ảnh 2.

Đồ họa: Minh Tưởng

Trong khi đó, bảng giá đất hiện hành vẫn định giá các khu đất này gần tương đương đất nông nghiệp thuần túy ở vùng sản xuất. Điều này tạo ra khoảng chênh lệch rất lớn giữa giá đất nông nghiệp và giá đất ở cùng vị trí, khiến tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích trở thành rào cản tài chính lớn đối với người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hệ quả là một nghịch lý kéo dài: đất không thể làm nông nghiệp, nhưng cũng không chuyển sang đất ở được, dẫn đến tình trạng bỏ hoang, sử dụng cầm chừng hoặc phát sinh các hình thức sử dụng đất không đúng pháp luật. Đây là sự lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đất đai.

Do vậy, theo quan điểm của ông Hải, đất nông nghiệp trong khu dân cư, đặc biệt tại các đô thị lớn, cần được định giá cao hơn, tiệm cận giá thị trường. Cụ thể, giá đất nông nghiệp nên đạt tối thiểu khoảng 50% giá đất ở (đất thổ cư) tại cùng khu vực.


Tin liên quan

Kiến nghị cho phép trả góp tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính nói gì?

Kiến nghị cho phép trả góp tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính vừa trả lời làm rõ một số vấn đề liên quan chuyển quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở; hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tính tiền sử dụng đất.

Bộ Tài chính phản hồi về kiến nghị tiền sử dụng đất cao

Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân

Khám phá thêm chủ đề

tiền sử dụng đất Trường ĐH Luật TP. HCM Sở NN-MT TP.HCM tài chính kinh doanh nhỏ lẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận