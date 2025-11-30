Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Bộ Tài chính phản hồi về kiến nghị tiền sử dụng đất cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/11/2025 17:51 GMT+7

Trước kiến nghị của cử tri TP.HCM về việc tiền sử dụng đất cao, nhiều hộ gia đình, cá nhân khó khăn khi tiến hành tách thửa, xây nhà cho con…, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng và đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đặc thù của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo kiến nghị của cử tri TPHCM, giá đất hiện nay chưa phù hợp với đời sống, thu nhập của người dân, đặc biệt công nhân lao động thu nhập trung bình, thấp. Thực tế, một số hộ có hoàn cảnh khó khăn khi tiến hành tách thửa, xây nhà cho con nhưng không đủ khả năng tài chính để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Do đó, cử tri kiến nghị xem xét giá chuyển mục đích quyền sử dụng đất phù hợp. Đồng thời nghiên cứu giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản và có chính sách miễn, giảm đối với các hộ gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, cần xem xét cơ chế cho phép các hộ dân khó khăn được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo hình thức trả góp, với thời hạn dài nhằm tạo điều kiện để người dân ổn chỗ ở, an tâm lao động, sản xuất.

Bộ Tài chính phản hồi về kiến nghị tiền sử dụng đất cao- Ảnh 1.

Cử tri kiến nghị tiền sử dụng đất cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, theo luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Bộ Tài chính cho biết có nhận được ý kiến, kiến nghị, đề xuất của địa phương, thông tin phản ánh của báo chí về việc giá đất trên bảng giá đất tại một số địa phương xác định theo luật Đất đai năm 2024 cao đột biến so với bảng giá đất cũ (theo luật Đất đai năm 2013, trong đó giá đất tăng quá cao so với giá đất nông nghiệp) nên khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải đóng tiền sử dụng đất quá cao so với trước đây và có đề xuất điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp này để giảm nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh nêu trên, để tháo gỡ khó khăn cho người dân, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng và đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đặc thù của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp) để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về tiền sử dụng đất hiện hành đã có quy định ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giảm gánh nặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách theo Nghị định 103/2024. Đồng thời cũng có quy định về việc người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất lần đầu, cũng như quy định về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất.

