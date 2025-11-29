Bảng giá đất TP.HCM: Tăng cao nhất 8,10 lần so với hiện tại ở khu vực mới sáp nhập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện TP chia làm 3 khu vực. Tại địa bàn khu vực 1 là TP.HCM trước sáp nhập, bảng giá đất tại Quyết định 79/2024 2024 đã được thực hiện điều chỉnh theo luật Đất đai 2024, phản ánh giá đất theo thực tiễn tại địa phương, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng sử dụng đất.
Tại địa bàn khu vực 2 là tỉnh Bình Dương trước sáp nhập, bảng giá đất tại Quyết định 63/2024 đã cập nhật một số tuyến đường trong khu dân cư mới gần tiệm cận thị trường, còn lại đa số các tuyến đường đã có điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh giá còn có sự chênh lệch đáng kể so với mức giá giao dịch tại địa phương.
Tình trạng chênh lệch giá giữa bảng giá đất và giá thị trường gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực như thất thu ngân sách, thiếu công bằng trong bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Do đó, việc xây dựng một bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường là cần thiết để xóa bỏ tình trạng này, hướng đến sự minh bạch và công bằng.
Tại địa bàn khu vực 3 là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập thì bảng giá tại Quyết định số 26/2024 và Quyết định số 65/2025 cũng có thực hiện điều chỉnh theo hệ số. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh chưa đồng đều ở các xã. Do vậy, cần phải cập nhật dữ liệu thị trường cho cân bằng tại địa bàn các xã.
Khoản 3 điều 159 của luật Đất đai năm 2024 quy định rõ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026. Vì vậy, việc xây dựng bảng giá đất mới là cần thiết để đảm bảo công tác quản lý đất đai tuân thủ đúng quy định hiện hành, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất.
Luật Đất đai 2024 mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất lên đến 12 trường hợp, bao gồm các nội dung quan trọng như: xác định tiền thuê đất trả hàng năm, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và đặc biệt là giá đất tái định cư. Những quy định này có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và môi trường đầu tư.
Ví dụ, việc áp dụng bảng giá đất để xác định giá đất tái định cư giúp người dân biết trước giá trị đất được nhận, tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian thực hiện. Tương tự, việc sử dụng bảng giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá sẽ đơn giản hóa quy trình, đảm bảo công bằng và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.
Nghị quyết ban hành bảng giá các loại đất lần đầu, để công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026 nhằm mục đích thực hiện theo quy định tại luật Đất đai 2024, cũng như từ nhu cầu thực tiễn trong việc quản lý đất đai trên địa bàn TP, công tác xây dựng bảng giá các loại đất càng cần thiết hơn sau khi sáp nhập 3 địa phương.
Trước đây, tại mỗi tỉnh đều đang áp dụng bảng giá đất riêng, được xây dựng và áp dụng đến hết 31.12.2025. Do đó, việc xây dựng bảng giá các loại đất lần đầu, công bố và áp dụng từ 1.1.2026 trên địa bàn TP sẽ đảm bảo sự nhất quán, thống nhất trong việc quản lý đất đai trong toàn TP, hoàn thiện hơn về những hạn chế còn tồn tại trong bảng giá các loại đất riêng biệt ở các khu vực trước khi sáp nhập.
Trong đó, địa bàn khu vực 1 giá cao nhất là hơn 687 triệu đồng/m2 (đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi). Hệ số tăng cao nhất là 1,56 lần. Hầu hết các tuyến đường không thay đổi so với bảng giá đất Quyết định 79/2024.
Địa bàn khu vực 2 giá cao nhất là hơn 89 triệu đồng/m2 (đường Yersin, đường Bạch Đằng). Hệ số tăng cao nhất là 8,10 lần so với Quyết định 63/2024.
Địa bàn khu vực 3 giá cao nhất là 149.800 đồng/m2 (đường Thùy Vân). Hệ số tăng cao nhất là 3,78 lần so với Quyết định 26/2024.
