Công ty cổ phần cà phê Gia Lai gây thất thoát hơn 26 tỉ đồng

Ngày 7.5, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết quá trình cổ phần hóa và quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đã gây thất thoát hơn 26 tỉ đồng của nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, sau khi chính thức trở thành công ty cổ phần từ tháng 9.2018, đơn vị này đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất đai. Công ty đã tự ý thay đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết và cho doanh nghiệp khác thuê lại 140 héc ta đất tại Chư Sê, trái với phương án đã được phê duyệt.

Công tác quản lý lỏng lẻo của công ty và các cơ quan địa phương đã dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm đất đai kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người lao động.

Đáng chú ý, quá trình cổ phần hóa và quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó, việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ đạt từ 68,86% đến 79,83% thay vì 100% theo quy định đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26 tỉ đồng.



Ngoài ra, hơn 7.000 cây muồng đen từ 20 - 35 năm tuổi, là tài sản nhà nước dùng chắn gió, không được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát ngân sách.

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đã làm thất thoát hơn 26 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Sở Tài nguyên và Môi trường (trước sáp nhập), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Từ các dấu hiệu vi phạm, Chánh thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ, xử lý theo quy định. Riêng vụ việc liên quan hơn 7.000 cây muồng đen đã được Công an tỉnh thụ lý giải quyết tin báo tội phạm từ tháng 6.2025.

Thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Tài chính, cơ quan thuế, chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp do để xảy ra sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, quản lý đất đai và xử lý tài chính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt việc lấn chiếm đất của doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.