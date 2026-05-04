Gia Lai tháo điểm nghẽn hành chính

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tất cả dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đã được phê duyệt. Song song đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu bộ máy hành chính rút ngắn thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp xuống còn 38 ngày, dự án ngoài khu công nghiệp còn 60 ngày. Đây là những cải cách thủ tục hành chính giúp giảm một nửa thời gian xử lý so với quy định hiện hành.

Lãnh đạo UBND tỉnh còn cam kết xử lý song hành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường, lâu nay vốn là những "nút thắt cổ chai" quen thuộc của nhiều dự án. Như vậy, Gia Lai đã nhìn thẳng vào điểm nghẽn để đề ra phương án tháo gỡ.

Bên cạnh đó, phương châm "3 ca, 4 kíp" đang được áp dụng ở một số công trình tại Gia Lai cũng rất đáng chú ý. Những biện pháp thi công năng động, xuyên suốt này giúp tận dụng tối đa nguồn lực, hạn chế "căn bệnh" lãng phí.

Gia Lai cũng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số" thu hút gần 300 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 33 tỉ USD. Việc nhiều doanh nghiệp lớn tham gia hội nghị đã chứng minh sức hút đầu tư của Gia Lai ngày càng rõ nét.

Tuy vậy, thu hút vốn mới chỉ là bước đầu; biến các cam kết trên giấy thành công trình cụ thể mang lại giá trị thực tiễn cho địa phương mới là thực chất. Và để bảo đảm cho sự thực chất này cần phải có cơ chế xử lý những doanh nghiệp năng lực yếu hoặc chây ì cũng như sự giám sát trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh...

Những ngày này, dễ dàng nhận thấy guồng quay hối hả trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hay sân bay Phù Cát, phản ánh nỗ lực của các bên hướng đến mục tiêu về đích sớm. Yêu cầu của lãnh đạo Gia Lai về rút ngắn 25% thời gian thi công công trình đang có cơ hội để chứng minh tính hiệu quả. Khéo gom tụ nguồn lực, cởi trói tư duy quản trị, có thể thấy Gia Lai đang có sự chuyển mình đáng ghi nhận.