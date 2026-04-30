Vì sao Gia Lai kiên quyết giữ 62 ha chè Biển Hồ dù sản xuất thua lỗ?

Trần Hiếu
30/04/2026 08:05 GMT+7

Trước áp lực chuyển đổi cây trồng sang cà phê, UBND tỉnh Gia Lai vừa chốt phương án bảo tồn toàn bộ hơn 62 ha chè Biển Hồ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh gồm hồ Ya Lũ, hàng thông trăm tuổi và chùa Bửu Minh.

Những hàng chè Biển Hồ xanh mướt trải dài bên hồ Ya Lũ, cạnh chùa Bửu Minh và hàng thông trăm tuổi ở xã Biển Hồ (Gia Lai) từ lâu đã trở thành điểm nhấn thu hút khách địa phương lẫn du khách trong và ngoài nước. Theo quyết định mới, khu vực này sẽ không bị thay thế bởi cà phê, dù áp lực kinh tế ngày càng lớn.

Vườn chè xanh mướt bên hồ Ya Lũ, cạnh chùa Bửu Minh và hàng thông trăm tuổi ở xã Biển Hồ từ lâu đã trở thành điểm nhấn thu hút khách

ẢNH: TRẦN HIẾU

Dấu ấn trăm năm giữa cao nguyên

Từ thời Pháp thuộc, chè Biển Hồ là một trong ba đồn điền chè danh tiếng nhất cao nguyên, cùng với chè Bàu Cạn (Gia Lai) và chè B'lao (Lâm Đồng). Trải qua nhiều biến động lịch sử, vùng chè vẫn được duy trì, dù các lứa chè nguyên thủy đã dần được thay thế.

Không chỉ mang giá trị nông nghiệp, chè Biển Hồ còn góp phần tạo nên không gian cảnh quan đặc trưng phía tây Gia Lai. Sự kết hợp giữa đồi chè, hàng thông cổ thụ và chùa Bửu Minh tạo thành quần thể sinh thái - văn hóa hiếm có, vừa mang dấu ấn lịch sử vừa giàu tiềm năng du lịch.

Thực tế sản xuất chè lại không thuận lợi. Theo báo cáo của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, hoạt động kinh doanh nhiều năm qua gặp khó do tiêu thụ chậm, dẫn đến thua lỗ kéo dài.

Tháng 6.2025, UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý cho doanh nghiệp chuyển đổi hơn 236 ha chè kém hiệu quả sang trồng cà phê, loại cây đang mang lại giá trị kinh tế vượt trội tại Tây nguyên nhờ giá tăng cao trong hai niên vụ gần đây.

Một số diện tích trồng chè ở xã Biển Hồ đã bị phá bỏ để trồng cà phê

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tuy nhiên, phần diện tích hơn 62 ha chè Biển Hồ còn lại được xác định là "vùng bất khả xâm phạm". Đây là khu vực liền kề hồ Ya Lũ, chùa Bửu Minh và hàng thông trăm tuổi, có giá trị đặc biệt về cảnh quan, lịch sử và du lịch.

Dù vậy, áp lực chuyển đổi chưa dừng lại. Một số hộ dân nhận khoán cùng doanh nghiệp tiếp tục đề nghị chuyển đổi thêm khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ sang trồng cà phê.

Chốt giữ 62 ha chè Biển Hồ và bài toán hài hòa lợi ích

Trước đề xuất này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và UBND xã Biển Hồ. Kết luận cuộc họp nêu rõ: giữ nguyên toàn bộ hơn 62 ha chè Biển Hồ, không chuyển đổi thêm.

Vùng chè Biển Hồ cùng với hàng thông trăm tuổi khẳng định giá trị lịch sử riêng có

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo lãnh đạo tỉnh, khu vực này không chỉ là không gian cảnh quan đặc trưng mà còn nằm trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050, một dự án trọng điểm của Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận việc bảo tồn chè Biển Hồ không đồng nghĩa với việc bỏ qua đời sống người dân. Ông Dương Mah Tiệp yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá rõ hiệu quả sản xuất và mức sống của các hộ nhận khoán để xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Vùng chè Biển Hồ xanh ngút mắt, mang vẻ đẹp đặc trưng của cao nguyên Gia Lai

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đồng thời, Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải tiếp tục thu mua toàn bộ chè búp tươi đạt tiêu chuẩn từ người dân. "Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời gắn với yêu cầu bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch theo định hướng quy hoạch", ông Tiệp nhấn mạnh.

Quyết định giữ lại hơn 62 ha chè Biển Hồ cho thấy lựa chọn của Gia Lai: không đánh đổi giá trị cảnh quan - lịch sử lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn, đồng thời tìm lời giải cân bằng giữa bảo tồn và sinh kế.

Nhà yến ở Gia Lai phát triển ồ ạt, nhiều người nuôi 'vỡ mộng'

Phong trào xây dựng nhà yến tại Gia Lai phát triển ồ ạt những năm gần đây, nhưng sản lượng giảm, giá xuống và đàn yến tăng chậm khiến nhiều người nuôi thất thu.

