9.191 viên chức ngành giáo dục ở Gia Lai được thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày 28.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục.

Theo đó, tổng số viên chức trúng tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp là 9.191 và số không trúng tuyển là 3.590 viên chức.

Theo Sở GD - ĐT, để được xét thăng hạng, viên chức phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Cụ thể, phải đang giữ hạng thấp hơn liền kề so với hạng đăng ký thăng hạng; có ít nhất một năm công tác liền kề trước đó được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật.



Bên cạnh đó, viên chức phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và đảm bảo thời gian công tác tối thiểu ở hạng dưới liền kề, trong đó có ít nhất 12 tháng giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng đó, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Hàng ngàn giáo viên tại Gia Lai được thăng hạng viên chức là sự ghi nhận cho sự cố gắng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên

Đáng chú ý, thời gian công tác trước khi được tuyển dụng cũng được tính vào, với điều kiện có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm việc ở vị trí phù hợp với chuyên môn. Trường hợp thời gian công tác không liên tục, được phép cộng dồn.

Hiện ngành giáo dục Gia Lai có tổng cộng 38.868 viên chức (kể cả tương đương), được phân bổ theo hạng như sau: Hạng 1 (105 người), hạng II (15.505 người), hạng III (20.505), hạng IV (2.753)

Với gần 9.200 người được thăng hạng trong đợt này, tương đương khoảng 23,7% tổng số viên chức toàn ngành, đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội ngũ nhà giáo Gia Lai ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao về chất lượng.

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp là sự ghi nhận xứng đáng về năng lực, trình độ của đội ngũ viên chức và đồng nghĩa với việc được xếp lương theo chức danh cao hơn. Đây cũng là đòn bẩy thiết thực khuyến khích giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian tới.

Đây được xem là bước đi quan trọng của ngành GD-ĐT Gia Lai trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa đủ về số lượng, vừa mạnh về chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.