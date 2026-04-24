Gia Lai chuyển đổi 55 ha rừng để làm dự án hạ tầng

Đức Nhật
Đức Nhật
24/04/2026 12:43 GMT+7

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Sáng 24.4, tại kỳ họp thứ 2 khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng khoảng 55 ha rừng nhằm triển khai hai dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Gia Lai chuyển đổi 55 ha rừng để làm dự án hạ tầng- Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai dự kiến chuyển đổi hơn 52,7 ha rừng làm dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ

ẢNH: TUỆ LÂM

Dự án này có diện tích hơn 88,3 ha nằm trên địa bàn các xã Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông. Để phục vụ xây dựng tuyến đường, tỉnh Gia Lai dự kiến chuyển đổi hơn 52,7 ha rừng, bao gồm 33,7 ha rừng phòng hộ và hơn 19 ha rừng sản xuất.

Việc hoàn thành tuyến đường này sẽ hình thành trục giao thông đồng bộ, kết nối các tuyến huyết mạch như quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển, qua đó nâng cao năng lực vận tải, tăng tính liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án thứ hai là Khu tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 14,1 ha, trong đó cần chuyển mục đích sử dụng 2,3 ha rừng phòng hộ.

Đây là công trình khẩn cấp nhằm kịp thời bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân phải di dời do thiên tai, góp phần ổn định đời sống dân cư tại khu vực phía đông của tỉnh.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được xác định là cần thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, đồng thời đáp ứng kịp thời các chính sách an sinh xã hội cấp bách của địa phương.

Tin liên quan

Quy định quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất 'như trên mây, bức tử địa phương'

Quy định quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất 'như trên mây, bức tử địa phương'

Đại biểu Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) cho rằng, các quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương trong chuyển đổi mục đích đất rừng, đất lúa đang rất vướng mắc và cần phải được quy định cụ thể trong luật Đất đai sửa đổi.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng HĐND tỉnh Gia Lai bến cảng Phù Mỹ
