Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gia Lai thu hút 10 dự án năng lượng, vốn 74.000 tỉ đồng

Đức Nhật
16/04/2026 15:50 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm, Gia Lai thu hút 10 dự án năng lượng gồm điện gió và điện mặt trời, tổng vốn đăng ký khoảng 74.000 tỉ đồng.

Ngày 16.4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án năng lượng tái tạo, tổng vốn hơn 4.900 tỉ đồng.

Theo đó, liên danh gồm Công ty cổ phần Đầu tư EMI, Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 sẽ triển khai 4 dự án điện gió và điện mặt trời tại khu vực phía tây tỉnh.

Cụ thể, các dự án gồm: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 hơn 830 tỉ đồng; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 khoảng 1.700 tỉ đồng và Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A hơn 830 tỉ đồng. Tất cả đều đặt tại thôn Plei Phung, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Dự kiến, các dự án sẽ khởi công từ tháng 11.2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 2.2028.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trên địa bàn. Trong số các dự án đã được chấp thuận, nổi bật là Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông với quy mô lên tới hơn 48.300 tỉ đồng, lớn nhất trong danh mục. Bên cạnh đó, các dự án điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2 vốn đầu tư lần lượt hơn 6.900 tỉ đồng và hơn 7.770 tỉ đồng.

Dự án năng lượng mặt trời ven biển xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai

Ngoài ra, dự án điện gió Vĩnh Thuận có vốn gần 4.700 tỉ đồng, trong khi dự án điện gió An Thành Gia Lai hơn 1.580 tỉ đồng. Quy mô nhỏ hơn là dự án điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa với số vốn gần 200 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, năm 2026, Gia Lai xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Những đề xuất phù hợp sẽ được tỉnh xem xét, hỗ trợ tối đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 52 dự án năng lượng tái tạo ở Gia Lai

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện 52 dự án năng lượng tái tạo.

