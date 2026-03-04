Vingroup đề xuất đầu tư loạt dự án điện gió ngoài khơi Cà Mau

Ngày 4.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup để trao đổi về đề xuất hợp tác, đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Phấn Dũng, Giám đốc dự án Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (Tập đoàn Vingroup), đại diện tập đoàn báo cáo phương án nghiên cứu và đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một loạt dự án nhà máy điện gió gồm: Gành Hào, Cái Đôi Vàm, Tân Tiến, Tam Giang và Tân Ân.

Cà Mau bàn với Tập đoàn Vingroup dự án điện gió ngoài khơi 3.000 MW phục vụ xuất khẩu điện ẢNH: CTV

Tập đoàn Vingroup cũng đề xuất thực hiện dự án nhà máy điện gió ngoài khơi công suất 3.000 MW. Theo đại diện doanh nghiệp, dự án này hướng tới mục tiêu xuất khẩu năng lượng, phù hợp xu thế chuyển dịch xanh và tận dụng lợi thế bờ biển dài cùng điều kiện gió thuận lợi của Cà Mau.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Tô Minh Đương, Phó giám đốc Sở Công thương, cho biết Chính phủ đã chấp thuận chủ trương quy hoạch 15.000 MW điện gió ngoài khơi cho Cà Mau. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu xuất khẩu điện sang thị trường Malaysia và bán điện trực tiếp cho các đối tác trong nước.

Theo định hướng này, điện gió ngoài khơi được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị Tập đoàn Vingroup tập trung nghiên cứu các giải pháp về công nghệ truyền tải, giải phóng công suất và phát triển hệ thống phụ tải để bảo đảm khả năng khai thác hiệu quả nguồn điện. Ông Bi bày tỏ kỳ vọng hai bên sớm thống nhất các nội dung quan trọng, tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác, qua đó tạo thêm động lực cho quá trình phát triển ngành năng lượng xanh tại Cà Mau.