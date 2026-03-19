Đà Nẵng thu hồi hơn 220 tỉ đồng thất thoát, thúc đẩy tháo 'điểm nghẽn' đất đai

Chiều ngày 18.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 4 đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp trước và cho ý kiến các nội dung quan trọng.

Theo báo cáo, trong quý 1/2026, Ban Chỉ đạo đã ban hành và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 86 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều vụ án, vụ việc được đẩy nhanh tiến độ xử lý, trong đó đã kết thúc theo dõi 2 vụ việc do Trung ương giao và 5 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: ANH ĐÀO

Đáng chú ý, các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi hơn 220 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng thời, hơn 41 tỉ đồng kiến nghị xử lý tài chính từ kiểm toán cũng được thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc để chuẩn bị đưa ra đấu giá khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, một trong những dự án được dư luận quan tâm.

Việc triển khai Kết luận số 77 của Bộ Chính trị cũng đạt kết quả tích cực, khi đã xử lý được 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, đạt tỷ lệ hơn 97%. Công tác sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư tiếp tục được chú trọng.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp xử lý các vụ án, triển khai kết luận thanh tra, kiểm toán và đặc biệt là tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, gắn phòng ngừa với phát hiện và xử lý; kiên quyết "làm đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lấy kết quả thu hồi tài sản làm thước đo hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khối lượng công việc còn lại rất lớn, có tính chất phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và các dự án đầu tư trong bối cảnh sắp xếp bộ máy. Vì vậy, cần rà soát chặt chẽ, xử lý dứt điểm, tránh thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến các dự án đất đai theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, dù tỷ lệ xử lý đạt khoảng 97% nhưng nhiều dự án lớn mới chỉ giải quyết bước đầu, các nội dung cốt lõi vẫn chưa hoàn tất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vướng mắc trong việc xác định thời điểm và phương pháp định giá đất, khiến nhiều nội dung vẫn "nằm trên giấy".

Dẫn trường hợp dự án Khu đô thị Đa Phước hơn 180 ha, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh nếu tháo gỡ được sẽ tạo nguồn lực rất lớn cho thành phố, do đó cần đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát tổng thể, phân nhóm các dự án, nhất là những dự án chịu tác động của việc tinh gọn bộ máy để xác định rõ trách nhiệm và tổ chức xử lý hiệu quả trong thời gian tới.