Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ: Thủy điện làm trầm trọng hay điều tiết lũ lụt?

Sáng 17.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, bàn nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo tại hội nghị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc phân cấp, ủy quyền minh bạch giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở. Hoạt động phòng thủ dân sự cũng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính khiến phạm vi quản lý cấp xã mở rộng. Nguồn kinh phí hạn chế, nhất là ở các xã miền núi, ảnh hưởng đến khả năng khắc phục hậu quả thiên tai. Một số phương án sơ tán chưa sát thực tế; lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã còn thiếu kỹ năng, phương tiện; trang thiết bị và công tác dự trữ nhu yếu phẩm tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thẳng thắn nhìn nhận công tác dự báo có lúc còn chậm, hạ tầng phòng chống thiên tai chưa đồng bộ.

Một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng ứng phó, trong khi việc xử lý các tình huống phát sinh như công bố tình trạng khẩn cấp hay xử lý cát bồi lấp vẫn còn bị động.

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du vào cuối năm 2025 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đặt ra yêu cầu cần làm rõ các vấn đề mang tính khoa học, trong đó có tác động của thủy điện đến tình trạng lũ lụt.

"Thủy điện có thực sự làm trầm trọng thêm lũ lụt không, hay giúp điều hòa lũ... là vấn đề phải được đánh giá rất kỹ lưỡng", ông Ấn đề nghị.

Theo ông Ấn, hiệu quả kinh tế từ thủy điện trên địa bàn hiện chưa cao. Năm 2025, tổng thu ngân sách thành phố đạt khoảng 63.000 tỉ đồng, trong đó thủy điện chỉ đóng góp 1.600 tỉ đồng.

Mức đóng góp này không lớn để thành phố phải đánh đổi nếu thủy điện làm trầm trọng lũ lụt. Ngược lại, nếu thủy điện có vai trò điều tiết tốt thì cũng không thể đổ lỗi.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và thực hiện chiến dịch Quang Trung ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, ông Ấn cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác quan trắc, cảnh báo thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và thực hiện chiến dịch Quang Trung.