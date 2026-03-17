Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ: Thủy điện làm trầm trọng hay điều tiết lũ lụt?

Mạnh Cường
17/03/2026 15:04 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đề nghị phải đánh giá khoa học, toàn diện vai trò của thủy điện đối với lũ lụt.

Sáng 17.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, bàn nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo tại hội nghị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng vai trò của thủy điện - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu kết luận hội nghị

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc phân cấp, ủy quyền minh bạch giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở. Hoạt động phòng thủ dân sự cũng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính khiến phạm vi quản lý cấp xã mở rộng. Nguồn kinh phí hạn chế, nhất là ở các xã miền núi, ảnh hưởng đến khả năng khắc phục hậu quả thiên tai. Một số phương án sơ tán chưa sát thực tế; lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã còn thiếu kỹ năng, phương tiện; trang thiết bị và công tác dự trữ nhu yếu phẩm tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thẳng thắn nhìn nhận công tác dự báo có lúc còn chậm, hạ tầng phòng chống thiên tai chưa đồng bộ.

Một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng ứng phó, trong khi việc xử lý các tình huống phát sinh như công bố tình trạng khẩn cấp hay xử lý cát bồi lấp vẫn còn bị động.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng vai trò của thủy điện - Ảnh 2.

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du vào cuối năm 2025

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đặt ra yêu cầu cần làm rõ các vấn đề mang tính khoa học, trong đó có tác động của thủy điện đến tình trạng lũ lụt.

"Thủy điện có thực sự làm trầm trọng thêm lũ lụt không, hay giúp điều hòa lũ... là vấn đề phải được đánh giá rất kỹ lưỡng", ông Ấn đề nghị.

Theo ông Ấn, hiệu quả kinh tế từ thủy điện trên địa bàn hiện chưa cao. Năm 2025, tổng thu ngân sách thành phố đạt khoảng 63.000 tỉ đồng, trong đó thủy điện chỉ đóng góp 1.600 tỉ đồng.

Mức đóng góp này không lớn để thành phố phải đánh đổi nếu thủy điện làm trầm trọng lũ lụt. Ngược lại, nếu thủy điện có vai trò điều tiết tốt thì cũng không thể đổ lỗi.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng vai trò của thủy điện - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và thực hiện chiến dịch Quang Trung

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, ông Ấn cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác quan trắc, cảnh báo thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và thực hiện chiến dịch Quang Trung.

Tin liên quan

Cử tri phản ánh có quá nhiều thủy điện, Sở Công thương Đà Nẵng nói gì?

Trước lo ngại của cử tri về việc số lượng công trình thủy điện quá lớn gây ảnh hưởng đến tình hình lũ lụt, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đã chính thức thông tin về thực trạng hoạt động và quy trình vận hành các hồ chứa trên địa bàn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận