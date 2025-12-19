Sáng 19.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị làm rõ việc xả lũ thủy điện, ổn định thị trường vàng

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng các hồ, đập thủy điện xả lũ trong thời gian qua gây thiệt hại lớn cho vùng hạ du, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Cử tri Kiều Viết Thư (ở P.Cẩm Lệ) đề nghị Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc vận hành, xả lũ của các hồ chứa có đúng quy trình, quy định hay không; đồng thời yêu cầu công khai thông tin để người dân biết, giám sát.

Tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng nay, nhiều cử tri kiến nghị làm rõ việc xả lũ của thủy điện và ổn định thị trường vàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Liên quan đến đời sống dân sinh, cử tri Kiều Viết Thư cũng kiến nghị Nhà nước sớm có giải pháp ổn định thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, tránh tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

Phản ánh về tình hình thiên tai, cử tri Phong Phú Hiệp (ở P.An Khê) cho rằng các đợt mưa lũ lịch sử từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 vừa qua đã gây ngập nặng tại nhiều địa phương miền Trung, trong đó có TP.Đà Nẵng.

"Việc thủy điện xả lũ trong bối cảnh mưa lớn khiến người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Sau mưa lũ, tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại khu vực miền núi và trên các tuyến giao thông huyết mạch", cử tri Phong Phú Hiệp kiến nghị.

Cử tri Phong Phú Hiệp kiến nghị cần làm rõ việc xả lũ của thủy điện ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phong Phú Hiệp cũng đề xuất Chính phủ quy hoạch đầu tư các dự án trồng rừng quy mô lớn, ưu tiên cây gỗ lớn và rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm giảm thiểu thiên tai một cách bền vững; ban hành quy định pháp luật cụ thể về vận hành hồ chứa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khi xảy ra thiếu nước do dự báo sai.

Bên cạnh đó, cần tăng cường biện pháp răn đe đối với hành vi phá rừng, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển có tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng.

Thành phố đang tập trung rà soát các tồn tại của năm 2024 để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030, trong đó năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu.

Cử tri Kiều Viết Thư kiến nghị nhiều nội dung quan trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Chí Cường cho rằng, TP.Đà Nẵng xác định các dự án động lực và cơ chế đặc thù là yếu tố then chốt để tạo đột phá, như triển khai trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 129, xây dựng khu thương mại tự do, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.

Thành phố cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao, cho biết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, với thời gian làm việc thực tế kéo dài trên 40 ngày.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật và 8 nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách mang tính đột phá, đặc thù đã được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho phép mở rộng áp dụng trên phạm vi cả nước, xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó có Đà Nẵng, như mô hình chính quyền đô thị, khu thương mại tự do và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn tại kéo dài theo Nghị quyết số 170.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, gắn với việc lắng nghe, tiếp thu và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri.

Chánh án TAND tối cao khẳng định, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời tiếp tục giám sát việc trả lời nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.