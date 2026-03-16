Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ở xã miền núi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/03/2026 15:11 GMT+7

Nhiều quả đồi xuất hiện vết nứt kéo dài hàng trăm mét, nền đất lún sâu và nguy cơ sạt lở có thể vùi lấp khu dân cư. Trước tình hình nguy hiểm, TP.Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng sơ tán người dân.

Ngày 15.3, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn Arooi, Ating, Da'ding và Pứt (xã Hùng Sơn).

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, từ tháng 9 - 11.2025, nhiều đợt thiên tai xảy ra liên tiếp tại khu vực này đã gây sạt lở mặt bằng khu dân cư, đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Tại thôn Arooi với 36 hộ dân (129 khẩu), trên taluy dương xuất hiện một quả đồi có vết nứt kéo dài hơn 100 m. Nền đất tại khu vực này đã lún sâu, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn có thể vùi lấp toàn bộ khu dân cư bên dưới.

Hiện trường một vụ sạt lở núi xảy ra ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vào cuối tháng 11.2025 khiến 3 người chết và mất tích

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thôn Ating (105 hộ với 355 khẩu) và thôn Da'ding (30 hộ với 107 khẩu). Tại đây, các quả đồi phía taluy dương xuất hiện vết nứt dài gần 100 m, nền đất lún sâu và đã xảy ra sạt lở cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

Triển khai dự án di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Không chỉ đe dọa khu dân cư, sạt lở còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông trong khu vực.

Trên tuyến đường ĐH4 – tuyến giao thông kết nối trung tâm xã Hùng Sơn với các thôn của xã Gari và Ch'ơm trước đây đã xuất hiện điểm sạt lở lớn, có nguy cơ tiếp tục mở rộng, gây đứt nền mặt đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là khu vực thôn Pứt.

Tại thôn Pứt, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã làm hư hỏng hoàn toàn đập dâng và hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt phục vụ cho người dân hai thôn Pứt và Da'ding.

Hiện địa phương phải kéo tạm đường ống để cấp nước cho người dân, tuy nhiên nguồn nước còn hạn chế và có nguy cơ thiếu hụt khi bước vào mùa khô.

Trước diễn biến nguy hiểm, UBND TP.Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở và thiên tai, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đồng thời đảm bảo hậu cần tại nơi sơ tán.

Địa phương cũng được yêu cầu khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức lực lượng canh gác, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh rủi ro.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng được đề nghị phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác di dời người và tài sản khi có tình huống xảy ra, đồng thời tham gia triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời các điểm sụt lún, sạt lở.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP.Đà Nẵng bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở, đồng thời cân đối ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai dự án di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận