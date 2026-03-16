Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ở xã miền núi

Ngày 15.3, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn Arooi, Ating, Da'ding và Pứt (xã Hùng Sơn).

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, từ tháng 9 - 11.2025, nhiều đợt thiên tai xảy ra liên tiếp tại khu vực này đã gây sạt lở mặt bằng khu dân cư, đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Tại thôn Arooi với 36 hộ dân (129 khẩu), trên taluy dương xuất hiện một quả đồi có vết nứt kéo dài hơn 100 m. Nền đất tại khu vực này đã lún sâu, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn có thể vùi lấp toàn bộ khu dân cư bên dưới.

Hiện trường một vụ sạt lở núi xảy ra ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vào cuối tháng 11.2025 khiến 3 người chết và mất tích ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thôn Ating (105 hộ với 355 khẩu) và thôn Da'ding (30 hộ với 107 khẩu). Tại đây, các quả đồi phía taluy dương xuất hiện vết nứt dài gần 100 m, nền đất lún sâu và đã xảy ra sạt lở cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

Triển khai dự án di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Không chỉ đe dọa khu dân cư, sạt lở còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông trong khu vực.

Trên tuyến đường ĐH4 – tuyến giao thông kết nối trung tâm xã Hùng Sơn với các thôn của xã Gari và Ch'ơm trước đây đã xuất hiện điểm sạt lở lớn, có nguy cơ tiếp tục mở rộng, gây đứt nền mặt đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là khu vực thôn Pứt.

Tại thôn Pứt, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã làm hư hỏng hoàn toàn đập dâng và hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt phục vụ cho người dân hai thôn Pứt và Da'ding.

Hiện địa phương phải kéo tạm đường ống để cấp nước cho người dân, tuy nhiên nguồn nước còn hạn chế và có nguy cơ thiếu hụt khi bước vào mùa khô.

Trước diễn biến nguy hiểm, UBND TP.Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở và thiên tai, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đồng thời đảm bảo hậu cần tại nơi sơ tán.

Địa phương cũng được yêu cầu khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức lực lượng canh gác, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh rủi ro.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng được đề nghị phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác di dời người và tài sản khi có tình huống xảy ra, đồng thời tham gia triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời các điểm sụt lún, sạt lở.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP.Đà Nẵng bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở, đồng thời cân đối ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai dự án di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.