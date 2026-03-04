Yêu cầu tạm dừng thi công, phòng ngừa sạt lở sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Ngày 4.3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, yêu cầu thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân trong phạm vi thi công tuyến ĐT.753, sau phản ánh của Báo Thanh Niên.

Theo Sở Xây dựng, ngày 1.3, Báo Thanh Niên có bài đăng: "Hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu". Qua rà soát, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tạm dừng triển khai thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Nhà dân chênh vênh bên vách đất dựng đứng sát đường ĐT.753 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước mắt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Lợi có giải pháp di dời ngay các hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, nghiên cứu, tối ưu hóa giải pháp thiết kế để đảm bảo sự ổn định bền vững của công trình và cảnh quan khu vực. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trong tuần làm việc thứ 10 năm 2026.

Người dân lo lắng khi sống ngay bên cạnh vách đất dựng đứng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 2.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cũng đã có văn bản gửi một số sở, ngành; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi về việc tham mưu đề xuất xử lý thông tin việc hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xử lý nhằm đảm bảo lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phản hồi báo chí kịp thời theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7.3.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh: Nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 phải "sống trong sợ hãi", khi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, đoạn qua xã Tân Lợi (Đồng Nai) được thi công hạ cốt nền đường, khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.

Cụ thể, đoạn dài khoảng 300 m qua xã Tân Lợi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã được đơn vị thi công múc sâu, biến "mặt tiền" của nhiều hộ dân trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, thì nay trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng.

Bức xúc trước thực trạng này, ngày 15.1, các hộ dân xã Tân Lợi đã có kiến nghị tập thể gửi đến UBND xã Tân Lợi mong sớm được giải quyết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của 8 hộ dân, phòng đã trực tiếp xuống khảo sát và xác định những phản ánh của người dân là đúng. Khi thi công đường ĐT.753, có hạ độ cao cốt nền đường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.