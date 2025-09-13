Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc, "bẻ lái" dư luận

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng ta đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, nhận được sự quan tâm, đồng thuận của toàn thể nhân dân.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện là thời điểm "hội tụ" tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ẢNH: TTXVN

Đây là thời khắc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Việt Nam có được bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" tạo đà vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, với âm mưu chống phá, các thế lực thù địch lại tức tối, cay cú. Chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước ta nhằm gây hoang mang trong xã hội.

Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 126-KL/TW (14.2.2025) và Kết luận số 127-KL/TW (28.2.2025) về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, lập tức một số trang mạng và báo chí phản động nước ngoài xuất hiện những bài viết với luận điệu xuyên tạc, "bẻ lái" dư luận, làm sai lệch bản chất của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy ở nước ta hiện nay.

Trên một số trang mạng như "Nhật ký yêu nước", VOA Tiếng Việt, RFA..., một số "học giả" đã cố tình sử dụng các thủ pháp ngụy biện, đánh tráo khái niệm, đặt ra những vấn đề, những câu hỏi nhằm làm cho người dân mơ hồ, hoài nghi, từ đó tạo tâm lý hoang mang về cuộc cải cách bộ máy lần này ở nước ta.

Lợi dụng sự quan tâm theo dõi của của người dân, nhiều thông tin đồn thổi, chiêu trò "cắt ghép tinh vi" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội như: Việc tinh gọn bộ máy chỉ là "sắp xếp lại ghế cho một nhóm người cùng cánh hẩu", "một cuộc thanh trừng nội bộ", "thâu tóm quyền lực vào lực lượng Công an"; "sáp nhập tỉnh sẽ tăng thêm nhiều loại thuế phí, người dân phải đi xa hơn để làm thủ tục hành chính"; "Liệu cuộc cải cách "từ bên trên" có bền vững?"... Chúng cho rằng quá trình này thiếu minh bạch, không tinh giảm được biên chế mà chỉ tạo ra cơ hội cho tham nhũng, hối lộ và loại bỏ nhân tài.

Thậm chí, tổ chức khủng bố Việt Tân còn vẽ ra cái gọi là "Hội đàm về thực chất của cuộc tinh giảm biên chế", trong đó mời một số cá nhân được "gán mác" là "nhà khoa học" tụ tập lại để xuyên tạc, bôi bác cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước ta với lối suy diễn "lập lờ đánh lận con đen". Chẳng hạn, sau khi Chính phủ, Quốc hội và một số bộ, cơ quan thực hiện việc sáp nhập, tổ chức lại thì số cán bộ cấp phó có tăng hơn so với quy định và ngay lập tức chúng "lu loa" rằng: "Càng tinh gọn lại càng phình ra" khiến cho người đọc khó phân biệt đâu là "thật - giả", "đúng - sai".



Tuy nhiên, tất cả những chiêu trò, giọng điệu xuyên tạc, "bẻ lái" của bọn "kền kền" đã bị "lòi đuôi cáo" ngay lập tức khi mọi người biết được thực chất của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo là nhằm dỡ bỏ những lực cản, những "điểm nghẽn thể chế", tạo ra thời cơ thuận lợi, huy động và phát huy tất cả nguồn lực của đất nước để hướng tới mục tiêu cao cả "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự phát triển, cường thịnh của quốc gia, dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đây là cuộc cách mạng kiện toàn nhân lực, hướng đến cải cách toàn diện tổ chức bộ máy tinh gọn để phát triển, tạo điều kiện khai thác và phát huy tối đa nhân tố con người - nhân tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vì thế, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thể hiện sự thống nhất cao và quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục đích rất rõ ràng tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp của con người chứ không có chuyện "tranh giành giữa các phe nhóm" hay vì động cơ "thanh trừng, đấu đá trước thềm đại hội Đảng"... như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc vì ý đồ, động cơ đen tối hòng "hủy hoại hệ thống", làm "xáo trộn xã hội".

Quy luật khách quan

Có một thực tế là cải cách bộ máy nhà nước là quy luật tất yếu và khách quan của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Hàn Quốc... đều trải qua quá trình tinh gọn bộ máy để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ví dụ, Nhật Bản giảm từ 22 bộ xuống còn 11 bộ vào năm 2001, giúp tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ máy đã hoạt động trơn tru khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Về bộ máy chính quyền địa phương, ở các nước phát triển trên thế giới, chính quyền địa phương thường được tổ chức từ 1 cấp hoặc 2 cấp, nhất là đối với các thành phố, đô thị lớn, để tăng hiệu quả và phục vụ tốt cho người dân.

Chẳng hạn, chính quyền ở Nhật Bản được tổ chức 2 cấp: cấp đô thị (thành phố đặc biệt), cấp khu vực (phường); chính quyền nước Pháp tổ chức 2 cấp: cấp đô thị và cấp khu vực (quận).

Ngoài ra, một số quốc gia tổ chức mô hình 1 cấp, trong đó chính quyền đô thị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề của thành phố mà không phân chia thêm các cấp hành chính nhỏ hơn có quyền lực độc lập. Điển hình là Singapore không có chính quyền địa phương riêng biệt; ở Hàn Quốc các thành phố nhỏ hoặc trung bình thường có chính quyền 1 cấp, trong đó thị trưởng và hội đồng thành phố quản lý toàn bộ các vấn đề đô thị...

Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, vượt qua biết bao khó khăn, vất vả để có được "cơ đồ, vị thế" như ngày hôm nay quả là điều không đơn giản, trong đó không thể không ghi nhận dấu ấn của những cuộc cải cách để đổi mới đất nước.

Trong lịch sử dân tộc, đã có những triều đại phong kiến có những vị vua, quan "anh minh" có kế sách "canh tân đất nước" (điển hình như cải cách của Khúc Hạo, Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Quang Trung). Mục đích của những cuộc cải cách này đều có chung tư tưởng là mong cho "Quốc thái dân an".

Từ sau đổi mới (năm 1986) đến nay, tùy vào tình hình thực tế phát triển của đất nước, nhiều lần Đảng ta đã sáp nhập, chia tách các bộ ngành cho phù hợp. Nếu nhiệm kỳ khóa IX, Chính phủ có 36 bộ ngành, đến khóa X, số đầu mối Chính phủ lên tới 48 đầu mối.

Đến khóa XII (nhiệm kỳ 2007 - 2011), Chính phủ sắp xếp giảm còn 30 đầu mối, gồm 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Giai đoạn này, nhiều Bộ ngành được sáp nhập theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Qua nhiều cuộc sắp xếp, sáp nhập, bộ máy Chính phủ giữ ổn định từ khóa XII đến nay. Việc thay đổi này là sự đổi mới mang tính tiền đề, phù hợp với sự phát triển của Việt Nam, mang lại nhiều kết quả kinh tế ấn tượng như: tốc độ tăng trưởng GDP 6,5 - 7%/năm, quy mô GDP tăng 50 lần, lọt top 5 nước có quy mô kinh tế tăng nhiều nhất thế giới, chính trị xã hội ổn định, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Rõ ràng, Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là phù hợp với quy luật khách quan và xu thế phát triển trên thế giới và thực tiễn của đất nước. Tất cả những chiêu trò, luận điệu xuyên tạc, "bẻ lái" đều là sự "ngụy biện chủ quan" của các thế lực thù địch, phản động không ngoài âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong tiến trình phát triển đất nước. Vì thế, trước những "thông tin rác, bẩn" về quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần chủ động trang bị cho mình "bộ lọc" trong tiếp nhận thông tin, luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị...

Đặc biệt, cần nhận thức thấu đáo rằng, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, đây là thời điểm "chín muồi", hội tụ đầy đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Đảng, Nhà nước ta thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách, tạo ra sự chủ động, sáng tạo, đột phá nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và điều hành quốc gia. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm chính trị sâu sắc, phản ánh trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về lãnh đạo, quản trị đất nước.

Việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi quyết tâm cao nhất

Việc tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị lần này không phải là một sự sáp nhập cơ học hay "cắt giảm bừa bãi" mà là tái cấu trúc trên cơ sở nghiên cứu, mang tính khoa học căn cứ trên tình hình thực tiễn với phương châm: "nhanh, thận trọng, khách quan, khoa học, kỹ lưỡng, bài bản" để đất nước ta có được bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả", từ đó nâng cao trách nhiệm đội ngũ, gắn với chính sách đãi ngộ xứng đáng cho người có tài, để "người làm đúng việc, việc chọn đúng người".

Quyết tâm cao nhất

Sau gần 40 năm đổi mới, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nước ta đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, cải cách góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Song, cùng sự phát triển nhanh của nền kinh tế cho thấy sự đổi mới về hệ thống chính trị chưa theo kịp gây ra những kìm hãm nhất định, chưa giải phóng được sức sản xuất.

Có thể kể đến như: bộ hành chính còn cồng kềnh mặc dù chúng ta đã có nhiều biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, nhưng ngân sách vẫn đang phải gánh khoản chi lên tới 70% để trả lương, chi thường xuyên và phục vụ hoạt động của bộ máy.

Việc cải cách hành chính và giảm biên chế còn diễn ra chậm, chủ yếu giảm số người về hưu, thôi việc, nghỉ việc mà chưa thực sự gắn với việc đánh giá xếp loại hoàn thành công việc. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh khiến cho việc quản lý nhà nước chồng chéo, làm giảm tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Với nước ta hiện nay, để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, là "đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao" và "đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao", đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần thiết phải tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức bộ máy một cách quyết liệt, nhanh chóng.

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ta luôn xác định trong đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cần phải bảo đảm tính tổng thể.

Chẳng hạn, việc hợp nhất các bộ như Bộ Tài chính với Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT với Bộ TN-MT đã khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, tăng hiệu quả quản lý đa ngành. Sau sắp xếp tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ) và giảm các tổng cục, vụ, cục.

Từ nguồn lực tiết kiệm được do tinh gọn bộ máy, Nhà nước đã có nguồn đầu tư cho giáo dục và các lĩnh vực trọng yếu

Đặc biệt, quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy đã giảm 100.000 người lao động trong khu vực nhà nước, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tăng 30%, tiết kiệm ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng/năm. Đáng chú ý, cơ cấu tổ chức mới cũng tạo điều kiện ứng dụng công nghệ số, giảm 40% thời gian phê duyệt dự án...

Bên cạnh đó, kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu 2 phó chủ tịch Quốc hội và 6 chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Sau kiện toàn, Quốc hội khóa XV có 9 cơ quan, giảm 5 cơ quan, đạt tỷ lệ giảm 37,5%. Với các vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, sau sắp xếp giảm trên 51% đầu mối.

Tiết kiệm ngân sách, thêm nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực trọng yếu

Kết quả tinh gọn bộ máy đã tác động rất lớn đến tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, cao nhất khu vực trong bối cảnh khó khăn toàn cầu.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, trong khi nông nghiệp giảm. Xuất siêu kỷ lục, trên 20 tỉ USD. Các lĩnh vực kinh tế số và kinh tế xanh trở thành động lực tăng trưởng mới, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Đặc biệt, tinh gọn bộ máy để tiết kiệm ngân sách, tăng thêm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, như gần đây nhất, Bộ Chính trị đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước từ năm học 2025 - 2026.

Do vậy, tinh giản bộ máy để đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho tương lai cũng chính là những quyết sách mang ý nghĩa nhân văn cao cả, hợp lòng dân.

Kết luận số 127 - KL/TW ngày 28.2.2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tạo nên "mũi nhọn đột phá" trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Khi thực hiện hiệu quả việc sắp bộ máy, ước tính tiết kiệm khoảng 262.000 tỉ đồng mỗi năm sau khi sáp nhập, do vậy, tổ chức bộ máy, sắp xếp thành công sẽ tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm kinh tế, tài chính cho ngân sách của Nhà nước, tăng thêm nguồn lực cho phát triển để Việt Nam "cất cánh" trong kỷ nguyên mới.

Để cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy thực sự hiệu quả, cần làm tốt công tác thu hút nhân tài

Như vậy, cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy chính là việc tất yếu phải làm khi "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cùng với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thực hiện thuận lòng dân, phù hợp với xu thế phát triển của thời cuộc, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự giám sát của nhân dân theo hướng quản trị quốc gia hiện đại.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; tổ chức chính quyền địa phương tạo nên sự liên kết vùng, lãnh thổ, hành lang Đông - Tây và xuyên Á phát triển, mở rộng "lãnh thổ chính quyền địa phương"; nâng cao năng lực quản trị quốc gia hiện đại phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trọng tâm là giải quyết hiệu quả mối quan hệ Nhà nước - thị trường và xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hiệu quả.

Cạnh đó, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật và sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển xã hội và quản lý nhà nước, tăng cường sự tham gia của các chủ thể, sự giám sát của người dân; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, trong đó hoàn thiện pháp luật luôn tương ứng và song hành với hoàn thiện bộ máy.

Mặt khác, pháp luật phải tạo ra hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong bộ máy vận hành hiệu quả và pháp luật cũng trở thành "bà đỡ mát tay" khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho sự cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013 phải theo đúng quy trình lập hiến. Sửa đổi Hiến pháp không chỉ là yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Do vậy, các cơ quan chức năng tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với bộ máy mới tinh gọn theo đúng tinh thần của Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28.2.2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó các dự án luật, dự thảo nghị quyết bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tiến bộ, có tính đột phá, trên cơ sở "đưa cuộc sống vào luật và đưa luật vào thực tế cuộc sống".

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với tăng cường chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Phía sau công việc là con người, do vậy, cán bộ, công chức, viên chức phải là những người có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, đó là những người có đủ khả năng, năng lực để giải quyết các công việc của nhân dân, phải làm cho nhân dân tin tưởng, phải thực sự là "công bộc" của nhân dân.

Đồng thời, hệ thống chính trị đổi mới, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế về công tác cán bộ các cấp; xây dựng đồng bộ các cơ chế về đánh giá, đào tạo, sử dụng, đề bạt, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào đúng cương vị trong tổ chức, bộ máy mới đạt được "hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó có đội ngũ cán bộ "dấn thân" vì sự nghiệp chung, có tư duy chiến lược, biết "đứng lên trên, lùi ra xa" để đổi mới hệ thống chính trị vì kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

* Bài viết dự thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025

