Việt Nam đã hội tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên mới

Nếu như so với giai đoạn đầu đổi mới, Việt Nam cần "mở cửa để sống còn", thì đến nay đất nước đã chuyển sang "hội nhập để dẫn dắt" ở một số không gian khu vực và toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam từ chỗ tham dự các tổ chức (ASEAN, APEC, WTO...) đến kiến tạo luật chơi như tham gia đề xuất sáng kiến, chủ trì nhiều tiến trình và tham gia các hiệp định thế hệ mới tiêu chuẩn cao (CPTPP, EVFTA, RCEP…).

Sau 80 năm, Việt Nam có tiềm năng, khả năng lớn để bước vào kỷ nguyên mới ẢNH: TNO

Từ việc xác định là đối tác tin cậy đến điểm tựa cân bằng trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam duy trì đối tác chiến lược/đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn, theo tinh thần đa phương hóa, đa dạng hóa, qua đó góp phần cân bằng khu vực và làm điểm đến đầu tư, là nơi đối thoại, hay cửa ngõ kết nối chuỗi giá trị.

Việt Nam không chỉ mở cửa các loại thị trường, mà nâng tầm ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lồng ghép cam kết xanh - số và tiêu chuẩn ESG vào hợp tác với các định chế tài chính, nhà đầu tư toàn cầu.

Việt Nam có tiềm năng - khả năng bước vào kỷ nguyên mới

Tám mươi năm sau ngày độc lập, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi thế và lực quốc gia đã hội tụ đủ để chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển có chất lượng. Điều này được khẳng định bằng năm nghị quyết mới của Đảng: Nghị quyết 57; Nghị quyết 59; Nghị quyết 66; Nghị quyết 68 và Nghị quyết 71.



Một là, tiềm năng về công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng nâng cao chất lượng tăng trưởng để bước vào kỷ nguyên mới thành công. Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nhấn mạnh việc hình thành cụm đổi mới quanh đại học - khu công nghệ cao, thúc đẩy khởi nghiệp - đầu tư mạo hiểm, phát triển AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Đây là hạ tầng mới giúp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), gia tăng tỷ trọng kinh tế số và kinh tế xanh vào mọi lĩnh vực.

Hai là, tiềm năng về nắm bắt cơ hội mới thông hội nhập quốc tế. Từ vị thế "tham gia", Việt Nam đã trở thành quốc gia "kiến tạo" trong nhiều tiến trình quốc tế. Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới khẳng định định hướng hội nhập toàn diện và sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại số, tiêu chuẩn carbon và logistics thông minh. Nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng, Việt Nam đang củng cố vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực nội địa hóa công nghệ và chuẩn mực quản trị. Đây là cơ hội lớn để bước vào kỷ nguyên mới thành công.

Ba là, tiềm năng huy động nguồn lực cho phát triển từ khu vực kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng lớn. Nghị quyết 68 coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế quốc gia. Với gần triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng những tập đoàn tư nhân lớn đang vươn ra toàn cầu, Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa vốn (thị trường vốn, tín dụng xanh, PPP), nâng cấp quản trị theo chuẩn ESG, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo - sở hữu trí tuệ. Đây chính là bước để hình thành những cụm ngành dẫn dắt, từ công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ đến logistics, du lịch và văn hóa. Đây chính là tiềm năng - khả năng để bước vào kỷ nguyên mới.

Bốn là, tiềm năng từ con người, trí tuệ việt Nam thông qua việc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Nghị quyết 71 đề cao đổi mới phương pháp đào tạo theo năng lực, gắn kết chặt chẽ nhà trường - doanh nghiệp, thúc đẩy STEM/STEAM, ngoại ngữ và kỹ năng số. Đồng thời, cơ chế thu hút và đãi ngộ nhân tài cần được thực thi quyết liệt. Khi đó, lực lượng lao động trẻ sẽ trở thành nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao.

Năm là, tiềm năng giải phóng nguồn lực xã hội từ đổi mới, cải cách thể chế - pháp luật. Một nền kinh tế hiện đại cần thể chế pháp lý minh bạch, dễ dự báo. Nghị quyết 66 đặt ra mục tiêu rút gọn quy trình lập pháp, nâng cao chất lượng đánh giá tác động, phát triển trọng tài thương mại chuyên trách, cải cách thủ tục hành chính số và chính phủ dữ liệu mở. Đây là chìa khóa giảm chi phí giao dịch, giải phóng nguồn lực xã hội, tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.