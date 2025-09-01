Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Việt Nam đã hội tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên mới

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình
PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình
Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Kinh tế - Luật)
01/09/2025 09:25 GMT+7

Việt Nam đã có những thành tựu lớn sau 80 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Nếu như so với giai đoạn đầu đổi mới, Việt Nam cần "mở cửa để sống còn", thì đến nay đất nước đã chuyển sang "hội nhập để dẫn dắt" ở một số không gian khu vực và toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam từ chỗ tham dự các tổ chức (ASEAN, APEC, WTO...) đến kiến tạo luật chơi như tham gia đề xuất sáng kiến, chủ trì nhiều tiến trình và tham gia các hiệp định thế hệ mới tiêu chuẩn cao (CPTPP, EVFTA, RCEP…).

Sau 80 năm, Việt Nam có tiềm năng, khả năng lớn để bước vào kỷ nguyên mới- Ảnh 1.

Sau 80 năm, Việt Nam có tiềm năng, khả năng lớn để bước vào kỷ nguyên mới

ẢNH: TNO

Từ việc xác định là đối tác tin cậy đến điểm tựa cân bằng trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam duy trì đối tác chiến lược/đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn, theo tinh thần đa phương hóa, đa dạng hóa, qua đó góp phần cân bằng khu vực và làm điểm đến đầu tư, là nơi đối thoại, hay cửa ngõ kết nối chuỗi giá trị.

Việt Nam không chỉ mở cửa các loại thị trường, mà nâng tầm ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lồng ghép cam kết xanh - số và tiêu chuẩn ESG vào hợp tác với các định chế tài chính, nhà đầu tư toàn cầu.

Việt Nam có tiềm năng - khả năng bước vào kỷ nguyên mới

Tám mươi năm sau ngày độc lập, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi thế và lực quốc gia đã hội tụ đủ để chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển có chất lượng. Điều này được khẳng định bằng năm nghị quyết mới của Đảng: Nghị quyết 57; Nghị quyết 59; Nghị quyết 66; Nghị quyết 68 và Nghị quyết 71.

Một là, tiềm năng về công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng nâng cao chất lượng tăng trưởng để bước vào kỷ nguyên mới thành công. Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nhấn mạnh việc hình thành cụm đổi mới quanh đại học - khu công nghệ cao, thúc đẩy khởi nghiệp - đầu tư mạo hiểm, phát triển AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Đây là hạ tầng mới giúp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), gia tăng tỷ trọng kinh tế số và kinh tế xanh vào mọi lĩnh vực.

Hai là, tiềm năng về nắm bắt cơ hội mới thông hội nhập quốc tế. Từ vị thế "tham gia", Việt Nam đã trở thành quốc gia "kiến tạo" trong nhiều tiến trình quốc tế. Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới khẳng định định hướng hội nhập toàn diện và sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại số, tiêu chuẩn carbon và logistics thông minh. Nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng, Việt Nam đang củng cố vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực nội địa hóa công nghệ và chuẩn mực quản trị. Đây là cơ hội lớn để bước vào kỷ nguyên mới thành công.

Ba là, tiềm năng huy động nguồn lực cho phát triển từ khu vực kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng lớn. Nghị quyết 68 coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế quốc gia. Với gần triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng những tập đoàn tư nhân lớn đang vươn ra toàn cầu, Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa vốn (thị trường vốn, tín dụng xanh, PPP), nâng cấp quản trị theo chuẩn ESG, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo - sở hữu trí tuệ. Đây chính là bước để hình thành những cụm ngành dẫn dắt, từ công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ đến logistics, du lịch và văn hóa. Đây chính là tiềm năng - khả năng để bước vào kỷ nguyên mới.

Bốn là, tiềm năng từ con người, trí tuệ việt Nam thông qua việc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Nghị quyết 71 đề cao đổi mới phương pháp đào tạo theo năng lực, gắn kết chặt chẽ nhà trường - doanh nghiệp, thúc đẩy STEM/STEAM, ngoại ngữ và kỹ năng số. Đồng thời, cơ chế thu hút và đãi ngộ nhân tài cần được thực thi quyết liệt. Khi đó, lực lượng lao động trẻ sẽ trở thành nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao.

Năm là, tiềm năng giải phóng nguồn lực xã hội từ đổi mới, cải cách thể chế - pháp luật. Một nền kinh tế hiện đại cần thể chế pháp lý minh bạch, dễ dự báo. Nghị quyết 66 đặt ra mục tiêu rút gọn quy trình lập pháp, nâng cao chất lượng đánh giá tác động, phát triển trọng tài thương mại chuyên trách, cải cách thủ tục hành chính số và chính phủ dữ liệu mở. Đây là chìa khóa giảm chi phí giao dịch, giải phóng nguồn lực xã hội, tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tin liên quan

Những 'cánh chim sắt' bay cao cùng khát vọng non sông

Những 'cánh chim sắt' bay cao cùng khát vọng non sông

Sáng 24.8, lần đầu tiên biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân gồm trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA, tiêm kích Su-30MK2 đã bay qua vùng trời trung tâm Hà Nội để luyện tập cho lễ diễu binh ngày 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Cách mạng tháng Tám Kỷ Nguyên Mới tiềm năng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận