Thời sự

Tai nạn liên hoàn trên cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ

Trần Duy Khánh
07/04/2026 16:37 GMT+7

Tai nạn liên hoàn trên cầu Sài Gòn (TP.HCM) giữa 3 ô tô 7 chỗ xảy ra vào giờ trưa. Vụ việc khiến tuyến đường huyết mạch về hướng thành phố Thủ Đức (cũ) ùn ứ kéo dài.

Trưa 7.4, dòng xe lưu thông hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi thành phố Thủ Đức (cũ) đã ùn ứ kéo dài vì tai nạn liên hoàn trên cầu Sài Gòn (TP.HCM) giữa 3 ô tô 7 chỗ.

- Ảnh 1.

3 ô tô va chạm liên hoàn được di dời dưới chân cầu Sài Gòn phục vụ công tác xử lý

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng gần 12 giờ, khi di chuyển đến giữa cầu, 3 phương tiện chạy cùng chiều xảy ra va chạm. Tại hiện trường, các xe nằm nối đuôi nhau, trong đó 2 xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, nắp capo biến dạng, chắn ngang làn ô tô.

Tai nạn liên hoàn trên cầu Sài Gòn xảy ra đúng thời điểm lưu lượng xe đông, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với khu vực thành phố Thủ Đức (cũ) ùn ứ gần 1 giờ. Nhiều ô tô phải nối đuôi, di chuyển chậm qua hiện trường.

- Ảnh 2.

Nhiều ô tô phải nối đuôi, di chuyển chậm qua hiện trường giữa trưa nắng

ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt điều tiết giao thông, hướng dẫn ô tô tạm thời di chuyển qua làn xe máy để giảm ùn ứ.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, các phương tiện liên quan được di dời về khu vực dưới chân cầu Sài Gòn để phục vụ công tác xử lý. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Công an đã khởi tố tài xế xe Lexus tông liên hoàn 5 ô tô và 1 xe máy trên phố Trung Kính (Hà Nội) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

