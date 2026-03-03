Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Danh sách ô tô dừng đỗ sai quy định bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tháng 2.2026

Vũ Phượng
03/03/2026 06:45 GMT+7

CSGT Hàng Xanh vừa công bố danh sách ô tô dừng đỗ sai quy định bị phạt nguội. Người dân có thể tra cứu phạt nguội tại đây.

Chiều 2.3, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố danh sách ô tô dừng đỗ sai quy định đã bị lực lượng phạt nguội.

Theo CSGT Hàng Xanh, tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định tại nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao, đặc biệt là gần trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... xảy ra phổ biến không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời gây bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông.

Danh sách ô tô dừng đỗ sai quy định bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM liên tục phạt nguội xe dừng đỗ sai quy định để bảo đảm trật tự an toàn giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên cơ sở nắm tình hình, Đội CSGT Hàng Xanh duy trì thường xuyên ghi hình xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Ghi nhận trong tháng 2.2026, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính trực tiếp 313 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 209 ô tô vi phạm với các lỗi tương tự.

Tra cứu danh sách ô tô bị phạt nguội tại đây:

Danh sách ô tô bị phạt nguội

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp công an địa phương nhằm xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lề đường… gây mất an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

