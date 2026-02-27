Tin đồn không gạt chân chống xe máy bị phạt 14 triệu đồng: CSGT nói gì?

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin không gạt chân chống xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng, khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Nhiều bài đăng chia sẻ kèm theo những lời cảnh báo tạo ra tranh luận về mức xử phạt và cách áp dụng quy định.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin không gạt chân chống xe máy bị phạt đến 14 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế, việc để chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chân chống có thể va vào mặt đường, gờ giảm tốc hoặc vật cản, gây mất thăng bằng, té ngã.

Trong một số tình huống, tia lửa phát ra do ma sát còn có thể khiến người phía sau giật mình, xử lý tình huống không kịp.

CSGT giải thích thế nào về quy định này?

Theo một cán bộ CSGT, Nghị định 168/2024 quy định, hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng.

Cùng hành vi trên nhưng gây tai nạn giao thông thì mức phạt dao động từ 10 - 14 triệu đồng.

Cán bộ CSGT giải thích, trước đây, từng xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, cố tình để chân chống quẹt xuống mặt đường tạo tia lửa nhằm gây chú ý hoặc "so kè" thể hiện.

Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển mà còn tiềm ẩn rủi ro cho các phương tiện và người tham gia giao thông xung quanh.

Thực tế, nhiều người đi đường hiện nay thấy ai quên gạt chân chống xe đều chủ động nhắc nhở. Đây là hành động thể hiện ý thức cộng đồng, tinh thần tương trợ và trách nhiệm cùng nhau bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Cạnh đó, hiện nay nhiều dòng xe tay ga đời mới đã tích hợp cơ chế an toàn bắt buộc phải gạt chân chống lên thì xe mới có thể khởi động. Đây được xem là giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do người điều khiển sơ suất.

Tuy nhiên, không phải tất cả phương tiện đang lưu hành đều có tính năng này, đặc biệt là các dòng xe số phổ thông hoặc xe đời cũ.

Hiện nay nhiều dòng xe tay ga đã bắt buộc phải gạt chân chống mới có thể khởi động ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, không phải mọi trường hợp quên gạt chân chống đều bị phạt ở mức cao nhất. Mức 10 - 14 triệu đồng chỉ áp dụng khi hành vi sử dụng chân chống quệt xuống đường gây tai nạn giao thông. Trường hợp sơ suất, nhiều người tham gia giao thông đã chủ động nhắc nhở nhau. CSGT trong quá trình tuần tra kiểm soát ít phát hiện vi phạm lỗi này.

Những thông tin liên quan đến mức phạt cao thường dễ lan truyền do đánh vào tâm lý lo ngại của người dân. Tuy nhiên, việc chia sẻ thiếu bối cảnh đầy đủ có thể khiến quy định bị hiểu sai.

Có thể thấy, quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng chân chống quệt xuống đường là để ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông. Việc lan truyền thông tin thiếu đầy đủ về mức phạt dễ gây hiểu nhầm, tạo tâm lý hoang mang không cần thiết.

Người dân nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, đồng thời chủ động nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Một thao tác nhỏ như gạt chân chống đúng cách không chỉ giúp tránh vi phạm mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh.



