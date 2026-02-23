CSGT TP.HCM xử lý hơn 10.200 vi phạm trong 9 ngày tết, lỗi gì đứng đầu?

Ngày 23.2, tức mùng 7 tết, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ, CSGT TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát tình hình trên từng tuyến, từng địa bàn, góp phần giữ ổn định giao thông để người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Hơn 10.200 trường hợp bị CSGT TP.HCM lập biên bản trong 9 ngày tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hơn 10.200 vi phạm bị CSGT TP.HCM xử lý trong 9 ngày tết

Trong 9 ngày đầu tết (từ 13.2.2026 đến 21.2.2026, tức từ 26 tháng chạp đến mùng 5 tết), lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 ô tô, 4.636 mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.641 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, lực lượng đã xử lý hơn 4.800 trường hợp, trong đó 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy; đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải. Đây là nhóm hành vi chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vi phạm.

Vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2026 tăng hơn 50% so với tết 2025

Theo thống kê, trong 9 ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với cùng kỳ 9 ngày Tết Ất Tỵ 2025, số vụ giảm 6 vụ (giảm 18%), số người chết giảm 9 người (giảm 43%). Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra; các vụ việc được giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng phức tạp.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xử lý ùn tắc qua camera giao thông

Xuyên suốt cao điểm, PC08 duy trì hiệu quả hoạt động của tổ điều hành giao thông TP.HCM, tổ chức trực 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến quốc lộ 1 của Cục CSGT.



Trên cơ sở nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, CSGT đã kịp thời điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM và các tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương.

Trong 9 ngày nghỉ tết, tình hình giao thông cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp. Đặc biệt, khi TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, lễ hội đường hoa, đường sách và các chợ hoa xuân, CSGT đã bố trí quân số đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực tập trung đông người.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giữ vững trật tự giao thông trên địa bàn TP.HCM.