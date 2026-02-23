CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Ngày 23.2 (mùng 7 tết), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ chỉ trong ngày 22.2, tổng số tiền xử phạt lên đến 198,4 triệu đồng.

Xe khách chạy quá tốc độ ban đêm bị CSGT phát hiện ẢNH: C08

Theo CSGT, tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong được xem là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Thời gian gần đây, theo ghi nhận của Đội 6, lượng người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết tăng mạnh. Đáng chú ý, một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện tăng tốc để kịp quay đầu đón khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắn tốc độ 24/24 trên cả hai chiều tuyến; thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra để bảo đảm tính răn đe; tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm.

CSGT tuần tra kiểm soát 24/24 trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong ẢNH: C08

Theo thống kê trong ngày 22.2.2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm: 16 trường hợp vi phạm từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 34 trường hợp vi phạm từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ; 2 trường hợp vi phạm từ 20 km/giờ đến 35 km/giờ.



Con số này cho thấy tình trạng vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sau tết. Đáng chú ý, không chỉ xe khách, một số xe cá nhân 4 - 7 chỗ cũng bị phát hiện vi phạm.

Nhiều xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc ẢNH: C08

Xe cá nhân cũng "dính" vi phạm tốc độ ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm biển báo và hệ thống camera giám sát. Toàn tuyến đã lắp đặt hệ thống giám sát tự động, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý.

Người lái xe cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Tốc độ càng cao, quãng đường phanh càng dài. Việc duy trì khoảng cách an toàn là yếu tố then chốt để xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ.

Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát hành trình qua thiết bị GPS, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tài xế vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng.