Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
23/02/2026 10:48 GMT+7

CSGT tuần tra kiểm soát, bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt trong ngày 22.2, tức mùng 6 tết.

Ngày 23.2 (mùng 7 tết), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ chỉ trong ngày 22.2, tổng số tiền xử phạt lên đến 198,4 triệu đồng.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt - Ảnh 1.

Xe khách chạy quá tốc độ ban đêm bị CSGT phát hiện

ẢNH: C08

Theo CSGT, tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong được xem là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Thời gian gần đây, theo ghi nhận của Đội 6, lượng người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết tăng mạnh. Đáng chú ý, một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện tăng tốc để kịp quay đầu đón khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắn tốc độ 24/24 trên cả hai chiều tuyến; thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra để bảo đảm tính răn đe; tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt - Ảnh 2.

CSGT tuần tra kiểm soát 24/24 trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong

ẢNH: C08

Theo thống kê trong ngày 22.2.2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm: 16 trường hợp vi phạm từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 34 trường hợp vi phạm từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ; 2 trường hợp vi phạm từ 20 km/giờ đến 35 km/giờ.

Con số này cho thấy tình trạng vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sau tết. Đáng chú ý, không chỉ xe khách, một số xe cá nhân 4 - 7 chỗ cũng bị phát hiện vi phạm.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt - Ảnh 3.

Nhiều xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc

ẢNH: C08

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt - Ảnh 5.

Xe cá nhân cũng "dính" vi phạm tốc độ

ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm biển báo và hệ thống camera giám sát. Toàn tuyến đã lắp đặt hệ thống giám sát tự động, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý.

Người lái xe cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Tốc độ càng cao, quãng đường phanh càng dài. Việc duy trì khoảng cách an toàn là yếu tố then chốt để xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ.

Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát hành trình qua thiết bị GPS, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tài xế vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng.

Tin liên quan

Cao tốc TP.HCM - Vân Phong ken đặc xe sau tết: CSGT phát cảnh báo

Cao tốc TP.HCM - Vân Phong ken đặc xe sau tết: CSGT phát cảnh báo

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng xe dồn về TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng mạnh. CSGT phát cảnh báo khẩn nguy cơ tai nạn, các vi phạm thường gặp.

Ngày đầu đi làm sau tết: Thời tiết mát mẻ, đường phố TP.HCM lại tấp nập

Hàng dài xe nối đuôi nhau qua phà Cát Lái trở lại TP.HCM ngày nghỉ tết cuối cùng

Khám phá thêm chủ đề

CSGT cao tốc Cao tốc tp.hcm - Vân Phong Bắn tốc độ quá tốc độ vi phạm tốc độ bắn tốc độ ban đêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận