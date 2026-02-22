Hàng dài xe nối đuôi nhau qua phà Cát Lái trở lại TP.HCM ngày nghỉ tết cuối cùng

Chiều mùng 6 tết, khu vực phà Cát Lái cửa ngõ phía đông dẫn vào TP.HCM bắt đầu đông đúc khi người dân từ Đồng Nai và các tỉnh lân cận quay về thành phố sau kỳ nghỉ tết kéo dài. Từ khoảng đầu giờ chiều, dòng người chạy xe máy chở theo hành lý nối dài khoảng 2 km để chờ xuống phà. Tại đây, người dân phải di chuyển chậm bởi càng về chiều xe ngày càng đông.

Ghi nhận cho thấy lượng phương tiện tăng rõ rệt dù tần suất phà hoạt động liên tục, thời gian chờ chỉ từ 5 - 10 phút/chuyến. Trên đường dẫn vào bến phà phía Đồng Nai, lưu lượng xe tăng nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Với các loại ô tô, xe tải phải chờ lâu hơn và xếp hàng kéo dài từ 1 - 2 km. Nhân viên bến phà làm việc không ngơi nghỉ, phân luồng, mở thêm tuyến cho xe ô tô vào bến và lên phà.

Một người dân sống tại khu vực bến phà Cát Lái cho biết trong những ngày qua lượng người bến phà rất đông. Cụ thể là ngày mùng 4, 5 và hôm nay mùng 6, lượng người đến đây bắt đầu đông đúc từ khoảng 9 giờ, kéo dài đến tận chiều vẫn chưa hết. Đa phần xe từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Đồng Nai và một số tỉnh lân cận di chuyển qua đây.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết dự kiến hôm nay phà phục vụ hơn 55.000 lượt hành khách, vận hành 270 chuyến phà đôi/ngày...

Đông nghẹt người đi xe máy trên đường chờ lên phà Cát Lái vào TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 16 giờ, khu vực đường dẫn vào phà Cát Lái chật kín người đi xe máy chen chúc qua phà ẢNH: PHẠM HỮU

Dù phà tăng chuyến, đẩy nhanh thời gian chạy nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Đa phần người dân di chuyển qua phà từ các nơi như Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và các tỉnh lân cận ẢNH: PHẠM HỮU

Dù xe đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe hay kẹt phà nghiêm trọng ẢNH: PHẠM HỮU

Đoàn xe kéo dài khoảng 1 - 2 km trên đường dẫn vào phà vào chiều nay mùng 6 tết ẢNH: PHẠM HỮU

Đợi lên phà lâu nhất là ô tô, xe khách ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, nhân viên phà chỉ cho lần lượt một vài xe ô tô lên phà theo lối đi riêng ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết dài ngày ẢNH: PHẠM HỮU