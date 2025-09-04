Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vu lan 2025: Đi chùa xem triển lãm gốm rằm tháng 7 âm lịch

Phạm Hữu
Phạm Hữu
04/09/2025 20:00 GMT+7

Dịp lễ Vu lan 2025, chùa Tăng Hội (Đồng Nai) tổ chức triển lãm gốm 'Tâm Thiền - Đất Việt' lần 2, phật tử có thể vãn cảnh, chiêm bái và thưởng lãm nghệ thuật gốm miễn phí.

Mùa Vu lan 2025, chùa Tăng Hội sẽ tổ chức triển lãm gốm "Tâm Thiền - Đất Việt" trong 3 ngày từ 6 - 8.9 (tức 15 - 17 tháng 7 âm lịch).

Thầy Đạo Nguyên (chùa Tăng Hội) cho biết triển lãm được tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái, thu hút hàng trăm phật tử đến tham quan, lễ Phật. 

Lễ Vu Lan đi xem triển lãm gốm ở ngôi chùa thanh tịnh thuộc tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Nhiều phật tử đến chùa Tăng Hội tham quan triển lãm gốm lần thứ nhất

Ảnh: Chùa Tăng Hội

Đây là những tác phẩm từ gốm được các sư thầy tu tập tại chùa Tăng Hội tự tay làm ra như: tượng Phật, ly, chén, bình hoa hoặc tranh. Những tác phẩm gốm được nung từ củi, rất mộc mạc, giản dị, phản chiếu tâm hồn người tu sĩ nơi chùa quê thanh bình.

Ngoài triển lãm gốm, dịp lễ Vu Lan năm nay chùa còn tổ chức các buổi tụng kinh, thiền định giữa không gian rừng cây an tịnh. Triển lãm không giới hạn người tham gia, hoàn toàn miễn phí.

Chùa Tăng Hội là một trong những điểm tham quan, vãn cảnh nổi tiếng của các phật tử. Chùa nằm tại xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trong khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng và yên bình. 

Lễ Vu Lan đi xem triển lãm gốm ở ngôi chùa thanh tịnh thuộc tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Những tác phẩm gốm được trưng bày tại chùa

Ảnh: Chùa Tăng Hội

Chùa Tăng Hội được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 19, mang phong cách kiến trúc truyền thống của Việt Nam và dấu ấn văn hóa Phật giáo.

Khám phá thêm chủ đề

