Chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc theo hướng dẫn của CSGT có bị phạt nguội?

Từ miền Tây trở lại TP.HCM trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhiều tài xế chạy vào làn khẩn cấp theo hướng dẫn của CSGT vào chiều tối 22.2 (tức mùng 6 tết) thắc mắc liệu có bị camera bắt lỗi phạt nguội hay không.

Ngày 24.2, Cục CSGT cho biết, trong không khí đầu xuân, khi người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ tết, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài theo hướng từ Trung Lương về TP.HCM.

CSGT hướng dẫn dòng xe lưu thông vào làn khẩn cấp trên cao tốc để hạn chế ùn tắc ẢNH: C08

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6) đã triển khai phương án điều tiết giao thông từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 22.2, áp dụng theo hướng từ Trung Lương về TP.HCM.

Trong thời gian trên, lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp nhằm giải tỏa áp lực giao thông, bảo đảm dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ.

Theo CSGT, đây là phương án điều tiết tạm thời, được tổ chức chặt chẽ và có kiểm soát trực tiếp của lực lượng làm nhiệm vụ. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng theo hiệu lệnh tại khu vực và thời điểm cụ thể.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Dữ liệu hình ảnh từ hệ thống giám sát giao thông sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết đã triển khai. Người dân chấp hành đúng hướng dẫn của CSGT sẽ không bị phạt nguội.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi để người dân di chuyển thông suốt sau kỳ nghỉ tết.

Nhiều người dân bày tỏ việc thông báo rõ ràng giúp họ yên tâm hơn khi lưu thông, không còn lo ngại bị xử phạt khi làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.