Xe khách 26 chỗ 'nhồi' 34 người trên cao tốc bị CSGT phạt 60 triệu đồng

Ngày 24.2, tức mùng 8 tết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện xe khách 26 chỗ chở 34 người (vượt 8 người) chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để vào TP.HCM.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, tổ tuần tra CSGT đã dừng kiểm tra xe khách biển số 77E-005.xx khi lưu thông trên tuyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 34 hành khách, vượt 8 người so với số ghế được phép (26 chỗ).

Xe khách 26 chỗ chở 34 người bị CSGT phát hiện, lập biên bản ẢNH: C08

Tài xế N.V.Q (47 tuổi, ở Gia Lai) bị lập biên bản về hành vi điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km nhưng chở quá số người quy định. Hành vi này vi phạm khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024. Với lỗi trên, tài xế bị phạt 12 triệu đồng.

Chủ phương tiện là HTX Vận tải Hoài Nhơn cũng bị lập biên bản vì để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024. Mức phạt đối với chủ xe là 48 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng dừng xe khách 24 chỗ chở 30 người từ Khánh Hòa vào TP.HCM qua phản ánh của chính hành khách đến Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Xe khách chở quá 6 người bị hành khách phản ánh đến Zalo của Cục trưởng Cục CSGT ẢNH: C08

Với lỗi này, tài xế xe khách đã bị phạt 9 triệu đồng, chủ xe là Công ty H.L cũng bị phạt 36 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với chủ và tài xế là 45 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi phát hiện xe khách vi phạm có thể cung cấp thông tin qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh tiếp nhận chính thức để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý, đảm bảo an toàn đi lại sau tết.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, những ngày cuối kỳ nghỉ tết, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm như: chở quá số người, chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe, chở quá khổ - quá tải, vi phạm tốc độ… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.