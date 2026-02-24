Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xe khách 26 chỗ 'nhồi' 34 người trên cao tốc bị CSGT phạt 60 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/02/2026 05:12 GMT+7

Tối 23.2, tức mùng 7 tết, một xe khách 26 chỗ chở 34 người (vượt 8 người) chạy trên đường cao tốc vào TP.HCM đã bị CSGT lập biên bản, tổng mức phạt 60 triệu đồng.

Ngày 24.2, tức mùng 8 tết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện xe khách 26 chỗ chở 34 người (vượt 8 người) chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để vào TP.HCM.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, tổ tuần tra CSGT đã dừng kiểm tra xe khách biển số 77E-005.xx khi lưu thông trên tuyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 34 hành khách, vượt 8 người so với số ghế được phép (26 chỗ).

Xe khách 26 chỗ nhồi 34 người trên cao tốc bị CSGT phạt 60 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe khách 26 chỗ chở 34 người bị CSGT phát hiện, lập biên bản

ẢNH: C08

Tài xế N.V.Q (47 tuổi, ở Gia Lai) bị lập biên bản về hành vi điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km nhưng chở quá số người quy định. Hành vi này vi phạm khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024. Với lỗi trên, tài xế bị phạt 12 triệu đồng.

Chủ phương tiện là HTX Vận tải Hoài Nhơn cũng bị lập biên bản vì để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024. Mức phạt đối với chủ xe là 48 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng dừng xe khách 24 chỗ chở 30 người từ Khánh Hòa vào TP.HCM qua phản ánh của chính hành khách đến Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Xe khách 26 chỗ nhồi 34 người trên cao tốc bị CSGT phạt 60 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe khách chở quá 6 người bị hành khách phản ánh đến Zalo của Cục trưởng Cục CSGT

ẢNH: C08

Với lỗi này, tài xế xe khách đã bị phạt 9 triệu đồng, chủ xe là Công ty H.L cũng bị phạt 36 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với chủ và tài xế là 45 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi phát hiện xe khách vi phạm có thể cung cấp thông tin qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh tiếp nhận chính thức để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý, đảm bảo an toàn đi lại sau tết.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, những ngày cuối kỳ nghỉ tết, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm như: chở quá số người, chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe, chở quá khổ - quá tải, vi phạm tốc độ… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM xử lý hơn 10.200 vi phạm trong 9 ngày tết, lỗi gì đứng đầu?

CSGT TP.HCM xử lý hơn 10.200 vi phạm trong 9 ngày tết, lỗi gì đứng đầu?

CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 10.200 vi phạm trong 9 ngày tết, trong đó, nhiều trường hợp bị tạm giữ xe, tước bằng lái, phạt nguội qua camera và thiết bị nghiệp vụ.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Cao tốc TP.HCM - Vân Phong ken đặc xe sau tết: CSGT phát cảnh báo

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Xe khách cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết TP.HCM xe khách nhồi nhét Cục CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận