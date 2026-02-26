Cách tra cứu phạt nguội sau Tết Nguyên đán 2026 nhanh chóng, chính xác

Ngay khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, trên các nhóm mạng xã hội về giao thông nhiều người đăng bài viết hỏi nhau về cách tra cứu phạt nguội nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc về thời gian từ khi vi phạm đến khi lỗi phạt nguội được đưa lên hệ thống.

Nhu cầu tra cứu phạt nguội tăng cao sau kỳ nghỉ tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cách tra cứu phạt nguội sau nghỉ tết

Theo ghi nhận, nhu cầu tra cứu phạt nguội thường tăng mạnh sau mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, đặc biệt là Tết Nguyên đán khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc hoạt động hết công suất.

Cách 1:

Hiện nay, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin vi phạm qua các kênh chính thức. Phổ biến nhất là tra cứu trên website của Cục CSGT tại địa chỉ: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phat-nguoi.

Tại đây, người dân nhập thông tin biển số xe, chọn loại phương tiện (gồm: ô tô, xe máy, xe đạp điện), sau đó nhập mã bảo mật và bấm "tra cứu".

Cách 2:

Người dân đồng thời có thể truy cập vào website của Phòng CSGT các tỉnh, thành để tra cứu phạt nguội.

Với người dân tại TP.HCM, truy cập trang web của Phòng CSGT theo đường liên kết: https://csgt-congan.hochiminhcity.gov.vn/wps/portal/Home/tra-cuu-vi-pham. Sau đó, người dân nhập biển số xe cần tra cứu, nhập mã xác nhận và bấm "tìm kiếm".

Người dân có thể tra cứu phạt nguội nhanh chóng tại website của Cục CSGT hoặc các Phòng CSGT địa phương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu có lỗi vi phạm, hệ thống tra cứu sẽ hiển thị thông tin gồm: biển kiểm soát, màu biển, loại phương tiện, thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, trạng thái (đã xử phạt/chưa xử phạt), đơn vị phát hiện và nơi giải quyết vụ việc.

Nơi giải quyết vụ việc sẽ đồng thời hiển thị 2 địa điểm: thứ nhất là nơi phát hiện vi phạm hoặc đội CSGT tại nơi cư trú.

Theo CSGT, để thuận tiện cho việc xử lý vi phạm qua hình ảnh, người dân có thể đến làm việc, nộp phạt ngay tại các đội CSGT ở địa phương.

Cách 3:

Một cách tiện lợi khác mà Cục CSGT lưu ý người dân nên sử dụng là qua ứng dụng VNeTraffic.

VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ người dân quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

Ứng dụng giúp mỗi công dân tra cứu, theo dõi, thực hiện các thủ tục nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại. Người dân có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua căn cước công dân và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS.

Chủ xe khi nhận thông báo vi phạm có thể đến nơi phát hiện vi phạm hoặc CSGT tại nơi cư trú để giải quyết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, với phạt nguội, quy trình hiện nay vẫn bắt buộc chủ xe đến làm việc với CSGT để xác định ai là người lái xe thực hiện hành vi vi phạm. Nếu chủ xe là người vi phạm thì chủ xe sẽ bị lập biên bản để xử lý, nếu không thì chủ xe có trách nhiệm cung cấp thông tin người lái xe để CSGT lập biên bản.

"Dính" phạt nguội sau bao lâu thì tra cứu được?

Về thời gian cập nhật, theo quy trình xử lý, hình ảnh vi phạm được ghi nhận từ hệ thống camera giám sát sẽ chuyển về trung tâm để trích xuất, xác minh. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu, cơ quan chức năng mới cập nhật thông tin lên hệ thống và gửi thông báo đến chủ phương tiện.

Thời gian này có thể dao động từ vài ngày đến vài tuần tùy khối lượng dữ liệu và từng địa phương.

Thời gian có thể tra cứu phạt nguội sau khi phát hiện vi phạm còn tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu và từng địa phương ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo tìm hiểu, với vi phạm trên tuyến cao tốc như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau khoảng 20 ngày người dân có thể tra cứu phạt nguội.

Tại TP.HCM, một số thời điểm chỉ cần 1 ngày sau khi vi phạm là chủ xe đã nhận được thông báo vi phạm.

Sắp tới, khi VNeTraffic được kết nối với ứng dụng VNeID mức độ 2 và Căn cước công dân sẽ tự động được nâng lên mức độ 2. Khi đó, sau khoảng 2 tiếng phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ tra cứu, xác định chủ xe và tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện.