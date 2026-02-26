Nhiều tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc bất ngờ bị CSGT phạt

Ngày 26.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Qua trích xuất camera giám sát buồng lái, CSGT phát hiện tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe ẢNH: C08

Theo đó, trong chiều ngày 25.2, tổ công tác đã phát hiện 2 tài xế xe khách vi phạm lỗi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe. Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Như vậy, tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe dù CSGT không trực tiếp phát hiện nhưng vẫn có thể bị xử phạt khi lực lượng trích xuất camera giám sát buồng lái hoặc camera giám sát trên đường, hình ảnh do người dân cung cấp.

Đại diện Đội 6 cho biết, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, đặc biệt trên cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao và mật độ dày đặc. Ở tốc độ 100 km/giờ, chỉ cần rời mắt khỏi đường khoảng 3 - 5 giây, phương tiện có thể di chuyển hàng chục mét trong tình trạng tài xế không quan sát, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn.

Theo thống kê, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xử lý 120 trường hợp tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, gồm 67 xe container, 35 xe khách, 9 ô tô con và 9 xe tải.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, điện thoại có thể sử dụng sau khi dừng, đỗ đúng quy định; việc tập trung quan sát, làm chủ tay lái là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển và các phương tiện khác khi lưu thông trên cao tốc.