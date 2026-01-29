Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tìm nhân thân 2 thi thể nam giới trên sông ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
29/01/2026 16:34 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm nhân thân của 2 thi thể nam giới trên sông ở thành phố Thủ Đức cũ để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ngày 29.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm nhân thân của 2 thi thể nam giới trên sông Sài Gòn và sông Giồng Ông Tố (thuộc thành phố Thủ Đức cũ) để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tìm nhân thân 2 thi thể nam giới trên sông ở TP.HCM- Ảnh 1.

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 10 giờ 26 ngày 22.1, tại khu vực sông Sài Gòn thuộc khu vực bến tàu thủy Bình An (khu phố 19, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ), người dân phát phát hiện thi thể một nam giới nên báo chính quyền địa phương.

Lực lượng công an có mặt trục vớt thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, tử thi là nam giới, khoảng 25 - 35 tuổi, đang trong quá trình phân hủy nặng không còn nhận dạng được, các ngón tay thối rữa không còn lấy được dấu vân tay. Nạn nhân mặc quần tây dài màu đen và áo sơ mi đen dài tay.

Tiếp đó, lúc 7 giờ 50 sáng 23.1, người dân đi lại ở khu vực bờ sông Giồng Ông Tố, đoạn gần công viên Lê Hữu Kiều, đường Lê Hữu Kiều (phường Bình Trưng, thành phố Thủ Đức cũ) thì phát hiện một thi thể nam.

Công an TP.HCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần ngắn màu xám.

Liên quan 2 vụ việc nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, người dân nếu biết nhân thân, lai lịch hoặc có thông tin về các nạn nhân hãy đến Công an TP.HCM (địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức cũ) để cung cấp thông tin, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Công An TP.HCM sông Sài Gòn tử vong sông Giồng Ông Tố phường An Khánh phường Bình Trưng tìm thân nhân
