Thời sự Dân sinh

Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng

Hải Phong
Hải Phong
10/03/2026 20:15 GMT+7

Người dân phát hiện một bộ xương người ở khu vực bìa rừng xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi). Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính nạn nhân.

Tối 10.3, lãnh đạo UBND xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) cho biết người dân phát hiện một bộ xương người đã phân hủy tại khu vực bìa rừng trên địa bàn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Kôi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng- Ảnh 1.

Bộ xương người ở khu vực bìa rừng xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi)

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 9.3, một số người dân khi đi qua khu vực bìa rừng giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân và giới tính.

Gần vị trí phát hiện bộ xương có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng, được cho là có liên quan đến nạn nhân.

Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng- Ảnh 2.

Vị trí phát hiện bộ xương có một bộ quần áo rách cùng dây thắt lưng

ẢNH: CTV

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 4 - 5 tháng trước. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, đồng thời đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong mất tích Quảng Ngãi Bộ Xương Người
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
