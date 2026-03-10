Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng

Tối 10.3, lãnh đạo UBND xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) cho biết người dân phát hiện một bộ xương người đã phân hủy tại khu vực bìa rừng trên địa bàn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Kôi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bộ xương người ở khu vực bìa rừng xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 9.3, một số người dân khi đi qua khu vực bìa rừng giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện bộ xương người nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân và giới tính.

Gần vị trí phát hiện bộ xương có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng, được cho là có liên quan đến nạn nhân.

Vị trí phát hiện bộ xương có một bộ quần áo rách cùng dây thắt lưng ẢNH: CTV

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 4 - 5 tháng trước. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, đồng thời đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.