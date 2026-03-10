Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Ngày 10.3, người dân ven biển ở Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể ở bờ biển phường Đức Phổ (Quảng Ngãi) ẢNH: ĐỨC MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 sáng nay 10.3, ông V.V.M (60 tuổi, ở tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước đã phát hiện thi thể nam giới trên bãi cát.

Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng, trên người mặc áo khoác màu đen. Ngay sau đó, ông M. đã báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, xác nhận vụ việc và cho biết các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý theo quy định.

Nơi phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy ở xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) ẢNH: ĐỨC MINH

Cũng trong sáng 10.3, khoảng 8 giờ 30, ông D.L (73 tuổi, ở thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại khu vực bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải phát hiện thêm 1 thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.

Theo người dân, thi thể này không quần áo và cũng trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi phát hiện, ông L. đã đưa thi thể lên khỏi mép nước và trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính các nạn nhân.