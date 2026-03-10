Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Hải Phong - Nguyễn Đức Minh
10/03/2026 19:15 GMT+7

Người dân ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân.

Ngày 10.3, người dân ven biển ở Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể ở bờ biển phường Đức Phổ (Quảng Ngãi)

ẢNH: ĐỨC MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 sáng nay 10.3, ông V.V.M (60 tuổi, ở tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước đã phát hiện thi thể nam giới trên bãi cát.

Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng, trên người mặc áo khoác màu đen. Ngay sau đó, ông M. đã báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, xác nhận vụ việc và cho biết các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý theo quy định.

Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy ở xã Khánh Cường (Quảng Ngãi)

ẢNH: ĐỨC MINH

Cũng trong sáng 10.3, khoảng 8 giờ 30, ông D.L (73 tuổi, ở thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại khu vực bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải phát hiện thêm 1 thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.

Theo người dân, thi thể này không quần áo và cũng trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi phát hiện, ông L. đã đưa thi thể lên khỏi mép nước và trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính các nạn nhân.

Tin liên quan

Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

Ngày 10.3, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên T.T.T (22 tuổi, ngụ TP.HCM) tại khu vực cuối đèo Chuối, trên quốc lộ 20, sau 2 ngày gia đình trình báo mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Nam giới bãi biển Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận