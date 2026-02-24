Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thực hư hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
24/02/2026 16:57 GMT+7

Hiện tượng nghi thủy triều đỏ xuất hiện tại biển Thiện Chánh (tỉnh Gia Lai) đang khiến dư luận xôn xao, song nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng vẫn đang chờ xác minh.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng về hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện tại bãi biển thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Thực hư hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Gia Lai - Ảnh 1.

Bài đăng trên mạng về hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Thiện Chánh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, trang Facebook Thông tin phường Hoài Nhơn Bắc đã đăng tải bài viết với nội dung "Thủy triều đỏ hay còn gọi là nở hoa của tảo xuất hiện tại biển Thiện Chánh".

Kèm theo bài đăng là một số hình ảnh bờ biển với làn nước chia làm hai màu nâu đỏ và xanh dương.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng Facebook. Nhiều người tỏ ra lo lắng về ảnh hưởng của hiện tượng trên đối với môi trường và đời sống của ngư dân vùng biển.

Thực hư hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Gia Lai - Ảnh 2.

Dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20 - 30 m kéo dài hàng km

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, theo lý giải của người dân địa phương, hiện tượng này đã xuất hiện từ vài tháng qua. Cụ thể trước khi bão số 13 đổ bộ, sát bờ biển có một con đường đất. Cơn bão số 13 đã đánh sạt con đường đất này. Màu dải nước trên là màu của bùn từ con đường đất tạo ra.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực bờ biển thôn Thiện Chánh có một dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20 - 30m kéo dài hàng km. Dải nước này tạo nên một mảng màu đối lập với màu xanh nước biển và có thể nhận biết bằng mắt thường.

Thực hư hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Gia Lai - Ảnh 3.

Hiện nguyên nhân và tác động của tình trạng này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Tuân, Phó chánh Văn phòng UBND phường Hoài Nhơn Bắc xác nhận tình trạng trên. Ông Tuân cho biết, theo đánh giá ban đầu có thể đây là hiện tượng tảo nở hoa. Tuy nhiên nguyên nhân, tác động của tình trạng này như thế nào thì cần các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.

