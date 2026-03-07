Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đưa thi thể nạn nhân tử vong dưới vực sâu 200 m sau tai nạn giao thông lên

Hải Phong
Hải Phong
07/03/2026 19:52 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông khiến xe tải lao xuống vực sâu khoảng 200 m trên quốc lộ 24 ở Quảng Ngãi làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 7.3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng cứu nạn, đưa thi thể một nạn nhân tử vong bị mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200 m sau vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 24 lên bờ.

Đưa thi thể nạn nhân tử vong dưới vực sâu 200 m sau tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông, xe ô tô tải lao xuống vực sâu ở Quảng Ngãi

ẢNH: TRUNG ĐỨC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, theo hướng từ xã Măng Đen đi Quảng Ngãi.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 81C - 191.XX do anh N.T.C (28 tuổi, ở xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên tuyến thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu bên đường.

Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có 2 người đi cùng là bà L.T.N (45 tuổi) và bà P.T.T (48 tuổi, cùng ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Đưa thi thể nạn nhân tử vong dưới vực sâu 200 m sau tai nạn giao thông- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân dưới vực sâu lên bờ

ẢNH: TRUNG ĐỨC

Vụ tai nạn khiến anh N.T.C và bà L.T.N bị thương, được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Riêng bà P.T.T tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200 m. Chiếc xe tải sau khi rơi xuống vực bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị cứu nạn.

Do địa hình vực sâu, dốc đứng nên tiếp cận nạn nhân khó khăn. Sau gần 2 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu nạn, đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân P.T.T lên khỏi vực sâu, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

