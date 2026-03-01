Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ngãi: Va chạm 2 xe máy, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Hải Phong
Hải Phong
01/03/2026 14:20 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Sơn Tây Thượng, Quảng Ngãi khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Rạng sáng 1.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy xảy ra tại khu vực gần cầu Nước Min (xã Sơn Tây Thượng, Quảng Ngãi) khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Quảng Ngãi: Va chạm 2 xe máy rạng sáng, 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân

ẢNH: B.MINH

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng 1.3, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trong số này, 1 người do chấn thương quá nặng đã tử vong trước khi nhập viện. 

4 nạn nhân còn lại đang được các y bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị. Trong đó, 1 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nội tạng đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi; 3 trường hợp bị chấn thương phần mềm, hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực gần cầu Nước Min khoảng 2 giờ sáng 1.3. Nhóm 5 người đi trên 2 xe máy tự va chạm với nhau. Do di chuyển với tốc độ cao, cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
