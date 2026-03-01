Quảng Ngãi: Va chạm 2 xe máy, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Rạng sáng 1.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy xảy ra tại khu vực gần cầu Nước Min (xã Sơn Tây Thượng, Quảng Ngãi) khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân ẢNH: B.MINH

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng 1.3, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trong số này, 1 người do chấn thương quá nặng đã tử vong trước khi nhập viện.

4 nạn nhân còn lại đang được các y bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị. Trong đó, 1 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nội tạng đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi; 3 trường hợp bị chấn thương phần mềm, hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực gần cầu Nước Min khoảng 2 giờ sáng 1.3. Nhóm 5 người đi trên 2 xe máy tự va chạm với nhau. Do di chuyển với tốc độ cao, cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.