Thời sự

Cháy bãi đậu xe ở TP.HCM, nhiều ô tô đầu kéo bị thiệt hại

Trần Duy Khánh
17/05/2026 10:55 GMT+7

Cháy bãi đậu xe ở phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) rạng sáng 17.5 khiến ít nhất 3 ô tô đầu kéo bị thiệt hại.

Sáng 17.5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe ở phường Tân Đông Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại bãi đất dùng đậu đỗ phương tiện trọng tải lớn ở khu phố Tân Phú 1 nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khi xảy ra cháy, 3 xe đầu kéo container mang biển số 51D-354xx, 50H-454xx và 50E-530xx đang đậu san sát nhau trong bãi. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực cabin xe, cột khói đen bốc cao khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện và khu vực xung quanh.

Sau một thời gian khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ít nhất 3 ô tô đầu kéo bị thiệt hại. Trong đó, có phương tiện gần như bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe.

