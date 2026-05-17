Thời sự

TP.HCM: Cháy nhà ở phường Linh Xuân, thanh niên 20 tuổi tử vong

Trần Duy Khánh
17/05/2026 09:13 GMT+7

Sau khi dập tắt vụ cháy nhà ở phường Linh Xuân (TP.HCM), người dân phát hiện nam thanh niên 20 tuổi, con chủ nhà, đã tử vong.

Đến 9 giờ sáng 17.5, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường Linh Xuân khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh N.M.K (20 tuổi, con trai của chủ căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn).

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 42 phút cùng ngày, Công an phường Linh Xuân nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại căn nhà không số đường số 4 (khu phố 60, phường Linh Xuân). Công an phường đã phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Khi đám cháy được dập tắt, họ phát hiện anh K. tử vong tại phòng ngủ. Tại hiện trường, cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng, da bong tróc, nhiều vị trí bị bám tàn tro.

Người dân khu vực cho hay, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sáng sớm cùng ngày, một số người đang đi tập thể dục, uống cà phê thì nghe tiếng truy hô. Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện căn nhà trên đường số 4 đang bốc cháy nên hô hoán tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Một số nhân chứng cho biết, vụ cháy có thể xuất phát từ căn phòng ngủ của anh K.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe chữa cháy tại hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà.

