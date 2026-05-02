TP.HCM: Cháy nhà kết hợp kinh doanh, cứu kịp thời 3 người mắc kẹt

Ngày 2.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, đồng thời giải cứu 3 người mắc kẹt.

Cảnh sát PCCC giải cứu người bị mắc kẹt trong vụ cháy căn nhà ở kết hợp kinh doanh đường Ngô Tất Tố ẢNH: CACC

Nạn nhân được các chiến sĩ giải cứu ra khỏi vụ cháy ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 55 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây).

Các nhân chứng cho hay, khi phát hiện đám cháy tại căn nhà nhiều tầng, người dân khu vực đã tri hô và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, khói lửa bốc lên nghi ngút.

Thời điểm này, trong căn nhà có 2 người mắc kẹt ở tầng cao, liên tục cầu cứu. Một người dân khác đã trèo vào trong căn nhà tìm cách hỗ trợ nạn nhân, nhưng bị mắc kẹt lại.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 đã điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng PCCC triển khai đội hình chữa cháy với 5 xe chuyên dụng cùng 21 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa và ngăn cháy lan.

Đến khoảng 9 giờ 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 9 giờ 30 phút.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giải cứu được cả 3 nạn nhân ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song diện tích bị cháy khoảng 24/68 m² khu vực phòng khách tại lầu 1.

Nguyên nhân vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, cần nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và thiết bị cảnh báo cháy sớm.

Một nạn nhân khác được giải cứu ra khỏi đám cháy ẢNH: CACC

Khi xảy ra sự cố, người dân cần bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn và gọi ngay số 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ kịp thời.