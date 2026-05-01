Cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở trung tâm TP.HCM

Ngày 1.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại khu vực trung tâm, qua đó giải cứu 4 người mắc kẹt bên trong.

Ông Nguyễn Thanh Đình được cảnh sát giải cứu khỏi đám cháy ẢNH: CACC

Trước đó, lúc 23 giờ 53 ngày 30.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 225 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 52 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Chỉ khoảng 3 phút sau, lực lượng PCCC đã có mặt, triển khai trinh sát và tổ chức chữa cháy. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ khu vực gác lửng, khói và khí độc nhanh chóng bao trùm không gian bên trong căn nhà. Thời điểm này có 4 người bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận, trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần lượt đưa cả 4 người ra ngoài an toàn.

Danh tính 4 người được cứu gồm: ông Nguyễn Thanh Đình (92 tuổi, chủ nhà), bà Nguyễn Thu Phương (60 tuổi, con chủ nhà), cùng 2 người giúp việc là Lê Thị Minh Thư (32 tuổi) và Nguyễn Thị Duyên (46 tuổi).

Song song đó, nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng quạt công suất lớn để hút khói, tạo điều kiện tiếp cận điểm cháy. Đám cháy được khống chế nhanh chóng và dập tắt hoàn toàn sau khoảng 5 phút, không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể. Theo nhận định ban đầu, qua lời khai của nhân chứng, ngọn lửa có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Theo Công an TP.HCM, việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời đã ngăn chặn nguy cơ cháy lan, hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn gây quá tải.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, cần sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không che chắn lối thoát nạn; trang bị bình chữa cháy và thiết bị báo cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CACC

Khi xảy ra cháy, nổ, người dân cần bình tĩnh xử lý ban đầu, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn và gọi ngay số 114 để được lực lượng chức năng hỗ trợ.