Công an 'vây ráp' nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách trong khu đô thị Sala

Ngày 25.12, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ nhiều phương tiện, mời làm việc những người liên quan để xác minh, xử lý vụ tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, rú ga gây mất an ninh trật tự tại khu đô thị Sala.

Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, rú ga, lạng lách trong khu đô thị Sala ẢNH: CTV

Trước đó, tối 24.12, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường An Khánh phối hợp Đội CSGT Cát Lái và tổ phòng, chống đua xe Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và các tuyến đường trong khu đô thị Sala.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, rú ga, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hơn 20 trường hợp vi phạm với các lỗi như: không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đăng ký xe, độ pô, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm...

Đa số các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, còn rất trẻ, thường tụ tập thành nhóm, chạy xe rú ga, lạng lách, đua xe trên các tuyến đường trong khu đô thị Sala.

Đa số các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, còn rất trẻ, tụ tập thành nhóm, chạy xe rú ga, lạng lách ẢNH: CTV

Nhiều phương tiện bị lập biên bản ẢNH: CTV

Sau khi xác minh, công an mời chủ phương tiện, chủ yếu là phụ huynh, đến làm việc. Ngoài mức phạt 3 triệu đồng đối với lỗi không có giấy phép lái xe, phụ huynh còn bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Việc tuần tra, xử lý được triển khai sau khi lực lượng chức năng nắm thông tin phản ánh từ người dân và công tác giám sát địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.