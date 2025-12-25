Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an 'vây ráp' nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách trong khu đô thị Sala

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
25/12/2025 10:35 GMT+7

Hơn 20 thanh thiếu niên nam, nữ tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, rú ga trong khu đô thị Sala (thành phố Thủ Đức cũ) đã bị lực lượng Công an TP.HCM tổ chức vây ráp, xử lý.

Ngày 25.12, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ nhiều phương tiện, mời làm việc những người liên quan để xác minh, xử lý vụ tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, rú ga gây mất an ninh trật tự tại khu đô thị Sala.

Công an 'vây ráp' nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách trong khu đô thị Sala- Ảnh 1.

Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, rú ga, lạng lách trong khu đô thị Sala

ẢNH: CTV

Trước đó, tối 24.12, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường An Khánh phối hợp Đội CSGT Cát Lái và tổ phòng, chống đua xe Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và các tuyến đường trong khu đô thị Sala.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, rú ga, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hơn 20 trường hợp vi phạm với các lỗi như: không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đăng ký xe, độ pô, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm...

Đa số các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, còn rất trẻ, thường tụ tập thành nhóm, chạy xe rú ga, lạng lách, đua xe trên các tuyến đường trong khu đô thị Sala.

Công an 'vây ráp' nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách trong khu đô thị Sala- Ảnh 2.

Đa số các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, còn rất trẻ, tụ tập thành nhóm, chạy xe rú ga, lạng lách

ẢNH: CTV

Công an 'vây ráp' nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách trong khu đô thị Sala- Ảnh 3.

Nhiều phương tiện bị lập biên bản

ẢNH: CTV

Sau khi xác minh, công an mời chủ phương tiện, chủ yếu là phụ huynh, đến làm việc. Ngoài mức phạt 3 triệu đồng đối với lỗi không có giấy phép lái xe, phụ huynh còn bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Việc tuần tra, xử lý được triển khai sau khi lực lượng chức năng nắm thông tin phản ánh từ người dân và công tác giám sát địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Tin liên quan

TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

Qua công tác nắm địa bàn và thông tin trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhóm hơn chục thanh, thiếu niên đang chơi xe độ trong khu đô thị Sala.

Khám phá thêm chủ đề

lạng lách công an TP.HCM Khu Đô Thị Sala đánh võng Công an phường An Khánh Đội CSGT Cát Lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận