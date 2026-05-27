Thời sự

95 cảnh sát xuyên đêm chữa cháy tại khu công nghiệp Bình Xuyên 1

Tuyến Phan
27/05/2026 11:27 GMT+7

Trong cùng ngày, địa bàn Phú Thọ xảy ra 2 vụ cháy tại khu công nghiệp. Lực lượng cảnh sát PCCC huy động cả trăm chiến sĩ dập lửa.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH SYC Green World, thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xuyên đêm chữa cháy tại Công ty TNHH SYC Green World, thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1

ẢNH: CACC

Khoảng 22 giờ ngày 26.5, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng số 2 của Công ty SYC Green World.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 15 xe chữa cháy, 2 xe xitec, 2 xe thang, 2 máy múc, nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đồng thời, đề nghị Công an TP.Hà Nội chi viện 3 xe chữa cháy; huy động thêm 3 xe chữa cháy chuyên ngành tại các khu công nghiệp và 1 xe máy múc khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC chia thành nhiều mũi, tập trung khống chế đám cháy, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan. Đến 0 giờ 30 phút ngày 27.5, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

7 giờ 30 sáng nay, đám cháy được khống chế. Rất nhiều tài sản được đưa ra ngoài, không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn vào 7 giờ 30 sáng nay

ẢNH: CACC

Đây cũng là vụ cháy thứ hai xảy ra trong cùng ngày 26.5 tại Phú Thọ. Lúc 17 giờ49, công an tỉnh nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom, địa chỉ lô số 4, khu công nghiệp Thuỵ Vân, P.Nông Trang.

Tiếp nhận thông tin, cảnh sát PCCC điều động 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ và các trang thiết bị chữa cháy hiện đại đến ngay hiện trường.

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng đã khẩn trương tiếp cận, triển khai các mũi chữa cháy, phun nước làm mát, khoanh vùng chống cháy lan sang khu vực xung quanh. Đám cháy do đó được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty Hàn Việt Halocom, khu công nghiệp Thuỵ Vân

ẢNH: CACC

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn; không câu mắc điện tùy tiện, không sạc thiết bị điện qua đêm hoặc khi không có người trông coi.

Đồng thời, không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, khu vực thờ cúng, bếp gas, thiết bị điện; chủ động trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và học kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, bố trí lực lượng trực, bảo đảm hệ thống báo cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả; đồng thời nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn cho công nhân, người lao động.

7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

22 trạm khí tượng tại 6 tỉnh, thành phố có nhiệt độ nắng nóng trên 38 độ C. 7 tỉnh miền Trung có nắng nóng khốc liệt, dự báo nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C, nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

