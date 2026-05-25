7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Cập nhật thời tiết nắng nóng đến 13 giờ hôm nay 25.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 22 trạm khí tượng Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.

Nhiệt độ nắng nóng tại Láng, Hà Nội lúc 13 giờ hôm nay là 39,7 độ C, cao nhất cả nước ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, 8 trạm ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C gồm: Đô Lương (Nghệ An 39,6 độ C); tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 39,5 độ C; tại Láng (Hà Nội) 39,7 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay, khu vực miền Trung, cụ thể là 7 tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ) nằm trong "tâm nóng". Dự báo nhiệt độ nắng nóng ở đây phổ biến từ 37 - 39 độ C, một số nơi có nắng nóng trên 40 độ C. Nắng nóng mạnh nhất kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ.

Dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng miền Bắc, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 19 giờ.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 18 giờ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết người dân cần lưu ý nhiệt độ trong các bản tin khí tượng là nhiệt độ không khí được đo trong điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt kế đặt trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, có mái che và thông thoáng tự nhiên.

Còn nhiệt độ nắng nóng thực tế ngoài trời người dân cảm nhận trực tiếp thường chịu tác động của nhiều yếu tố khác. Nếu ở khu vực đô thị, trên bề mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn hay các bề mặt kim loại hấp thụ, có phản xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ vài độ, thậm chí đến cả chục độ.

"Trong các bản tin dự báo nắng nóng chúng tôi luôn có phần lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, để giúp người dân hiểu rõ hơn mức độ khắc nghiệt thực tế của nắng nóng, chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, lao động ngoài trời và chủ động có biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các tác động của nắng nóng", ông Hưởng nói.

Báo động đỏ cháy rừng ở 7 tỉnh sau nhiều ngày nắng nóng

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, 7 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi nằm trong vùng báo động đỏ nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là khu vực có nắng nóng gay gắt, kết hợp với gió Lào. Khu vực này có thực bì khô kiệt, nắng nóng kéo dài kèm gió phơn khiến vật liệu cháy cực kỳ dễ bắt lửa; tốc độ lan tràn lửa rừng nếu xảy ra sẽ rất nhanh, khó kiểm soát.

Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Nam bộ nguy cơ cháy rừng cấp 4 - 5 (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm), tại các khu rừng thông, rừng tràm khô, rừng khộp. Dù khu vực này vừa qua đã có mưa rải rác nhưng độ ẩm tầng đất và thảm mục vẫn ở mức thấp, vẫn có nguy cơ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 10 giờ - 17 giờ hàng ngày.

Còn tại các tỉnh miền Bắc, gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm) do khô hanh đầu mùa.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai biện phòng cháy, chữa cháy như: nghiêm cấm tuyệt đối không dùng lửa trong rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, kiểm lâm tăng cường canh gác, tuần tra 24/24 tại các vùng trọng điểm.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục giám sát các điểm cháy thông qua dữ liệu vệ tinh, đặc biệt là trong các khung giờ nắng nóng từ 11 -16 giờ hàng ngày; duy trì nghiêm công tác chuẩn bị "4 tại chỗ" trong phòng chống cháy rừng.