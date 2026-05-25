Dự báo khu vực nắng nóng như 'đổ lửa', tâm nóng miền Trung hơn 40 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 25.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nắng nóng như "đổ lửa" sẽ trùm khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ nắng nóng tiếp tục gia tăng so với ngày hôm qua 24.5.

Trong ngày 24.5, nhiệt độ nắng nóng cao nhất được ghi nhận tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 40 độ C. Các tỉnh miền Bắc, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Ngoài Vĩnh Yên (Phú Thọ), nhiều nơi tại miền Bắc ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C, như tại Bắc Ninh là 39,4 độ C; tại Láng (Hà Nội) là 39,7 độ C…. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến 40 - 50%.

Còn ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) lên tới 39,8 độ C; tại Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) là 39.3 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 39,5 độ C; tại Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) là 39,2 độ C...

Dự báo miền Trung nắng nóng trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ là "tâm nóng" ở miền Trung. Dự báo nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 37 - 39 độ C, một số nơi có nắng nóng trên 40 độ C; thời gian nắng nóng mạnh nhất từ 9 giờ đến 18 giờ.

Còn tại miền Bắc, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nhiệt độ nắng nóng từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian nóng mạnh nhất từ 10 giờ đến 17 giờ.

Dự báo ở miền Bắc, thời tiết nắng nóng kéo dài 3 ngày nữa, từ ngày 27.5 sẽ dịu dần. Còn tại miền Trung, nắng nóng duy trì đến hết ngày 28.5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong những ngày tới, nhiều khu vực dân ở miền Bắc, miền Trung có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.