Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 24.5 chạm ngưỡng 40 độ C

Phan Hậu
24/05/2026 07:44 GMT+7

Dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung. Trong đó, nhiệt độ nắng nóng có nơi sẽ chạm ngưỡng 40 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng hôm nay 24.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực miền Bắc, miền Trung từ Thanh Hóa - TP.Huế và duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có nắng nóng với cường độ cao hơn so với ngày hôm qua 23.5.

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 24.5 chạm ngưỡng 40 độ C- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng hôm nay 24.5, nhiệt độ có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo nhiệt độ nắng nóng ở các khu vực nói trên phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, một số nơi sẽ chạm ngưỡng 40 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến từ 40 - 50%. Trong đó, khung giờ nắng nóng mạnh nhất kéo dài từ 10 - 17 giờ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 24.5, ban ngày trời nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 28 - 30 độ C; cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay, ban ngày, trời nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM hôm nay thấp nhất 26 - 28 độ C, cao nhất 35 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài đến khi nào?

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, riêng ngày 25.5, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất ở các khu vực nói trên phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C; thời gian nắng nóng từ 12 - 16 giờ.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 - 28.5, ở miền Trung kéo dài khoảng ngày 28.5, ở miền Đông Nam bộ kéo dài đến ngày 27.5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, các khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã trải qua nắng nóng nhiều ngày có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Khi nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Trong khung giờ nắng nóng mạnh nhất, người dân nên hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời.

