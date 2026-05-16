Dự báo thời tiết nắng nóng: Miền Trung có 'tâm nóng' gần 40 độ C

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 16.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng ở miền Bắc, phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; cường độ nắng nóng mạnh nhất từ 12 - 16 giờ.

Dự báo từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian có nắng mạnh nhất từ 11 - 16 giờ.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 15.5, ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 38,8 độ C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,2 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7 độ C.

Còn tại miền Trung, nhiệt độ nắng nóng tại Vinh (Nghệ An) là 38 độ C; Hà Tĩnh 38,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6 độ C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38 độ C; Ayunpa (Gia Lai) 38,8 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ nắng nóng tại Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C, đây cũng là "tâm nóng" có nhiệt độ cao nhất cả nước trong ngày 15.5.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 17 - 20.5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo từ khoảng ngày 21.5 nắng nóng cục bộ xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; sau đó đến ngày 22 - 23.5, miền Trung khả năng có nắng nóng diện rộng trở lại.