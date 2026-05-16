Sắp có 'mưa vàng' sau đợt nắng nóng thiêu đốt ở miền Bắc, miền Trung

Dự báo thời tiết ngày 16.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo mưa lớn sẽ cắt đứt đợt nắng nóng thiêu đốt ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung những ngày qua.

Dự báo từ chiều tối nay 16.5, miền Bắc có mưa lớn chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay, trời có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 32 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo từ chiều tối nay, miền Bắc sẽ có mưa giông, cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc xoáy.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế, các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Tây có nơi trên 34 độ C. Dự báo chiều tối nay, miền Đông Nam bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Miền Tây có mây, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to và khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau nắng nóng, nhiều nơi có mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 16.5, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to trên 80 mm như: Hà Bang (Đắk Lắk) 83,4 mm; Hương Lâm (Lâm Đồng) 148,8 mm; Tà Lài (Đồng Nai) 92,2 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 16.5, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Khu vực miền Tây Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Trong chiều và đêm nay, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Còn tại miền Trung, trong chiều tối và tối nay, từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 25 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày mai 17.5 đến ngày 22.5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to; riêng thời kỳ từ 19 - 21.5 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 17 - 20.5, có mưa rào và giông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Dự báo từ khoảng ngày 21.5 các khu vực nói trên có nắng nóng cục bộ, từ 22 - 23.5 khả năng có nắng nóng diện rộng trở lại.