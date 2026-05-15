Dự báo thời tiết nắng nóng 2 ngày 'khốc liệt' trước khi hạ nhiệt

Phan Hậu
15/05/2026 08:10 GMT+7

Dự báo thời tiết nắng nóng từ ngày 15 - 16.5 sẽ có cường độ 'khốc liệt' ở miền Bắc, miền Trung, nhiệt độ có nơi đạt ngưỡng 39 - 40 độ C, sau đó sẽ từ từ hạ nhiệt.

Dự báo thời tiết ngày 15.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo đợt nắng nóng xảy ra trên phạm vi khắp cả nước.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới, nắng nóng tại nhiều khu vực trên 38 độ C

Ngày hôm qua 14.5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra ở miền Bắc, từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C.

Đặc biệt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C như tại Chợ Rã (Thái Nguyên) và tại Nam Định (Ninh Bình) 38,4 độ C; Phủ Lý (Ninh Bình) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ C; Con Cuông (Nghệ An)  38,3 độ C. Đặc biệt, nắng nóng tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) lên tới 39,3 độ C...

Dự báo thời tiết ngày 15 - 16.5, vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nhất nên 2 ngày tới cường độ nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung đạt đỉnh điểm, khốc liệt nhất trong đợt này.

Ở miền Bắc, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Nam bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Nắng nóng đến khi nào?

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C. Nhưng nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng khiến nhiệt độ giảm xuống rất thấp (chỉ khoảng 40 - 45%) gây ra cảm giác nóng khô, rát da và rất dễ dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc kết thúc từ ngày 17.5. Còn tại miền Trung, nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17.5.

