Thời sự

Dự báo thời tiết nắng nóng ở Nam bộ đến 16.5, sắp lan rộng ra miền Bắc

Phan Hậu
12/05/2026 07:07 GMT+7

Dự báo thời tiết nắng nóng ở Nam bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16.5. Bắt đầu từ ngày 14.5, nắng nóng có khả năng mở rộng ở miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Dự báo thời tiết ngày 12.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về đợt nắng nóng sắp xảy ra trên phạm vi cả nước.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở Nam bộ đến 16.5, sắp lan rộng ra miền Bắc- Ảnh 1.

Dự báo nắng nóng sẽ xảy ra trên phạm vi cả nước trong những ngày tới

ẢNH: NCHMF

Ngày 11.5, Nam bộ đã ghi nhận xảy ra nắng nóng diện rộng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) là 38 độ C; tại Tà Lài (Đồng Nai) là 37,4 độ C...

Dự báo thời tiết hôm nay 12.5 và ngày mai 13.5, khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Còn tại miền Trung, từ ngày 13.5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Từ ngày 14.5 trở đi, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra miền Bắc và kéo dài ở các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, tại Nam bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 15 - 16.5, sau đó sẽ dịu dần.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp. Các khu dân cư ở những khu vực có nắng nóng gay gắt đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

