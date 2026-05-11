Dự báo thời tiết 11.5: Miền Bắc trời đổ mưa giông, Nam bộ nắng nóng gay gắt

Phan Hậu
11/05/2026 06:40 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 11.5, miền Bắc tiếp tục có mưa giông ở vùng núi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, nắng nóng tại Nam bộ chạm ngưỡng gay gắt với nhiệt độ có nơi sẽ lên 38 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 11.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa giông ở vùng núi miền Bắc. Còn tại Nam bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong hôm nay và ngày mai 12.5, trong đó nhiều khu vực nhiệt độ trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 11.5: Miền Bắc trời đổ mưa giông, Nam bộ nắng nóng gay gắt- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 11.5 nhiều nơi sẽ có mưa giông

ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 10.5 và sáng sớm hôm nay, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.5 đến 3 giờ ngày 11.5 có nơi trên 60 mm như các trạm: Sen Thượng (Điện Biên) 71 mm, Tà Tổng (Lai Châu) 67,8 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 11.5, vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Còn tại Nam bộ, ngày hôm qua 10.5 có nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35 - 36 độ C. Đặc biệt, một số khu vực nắng nóng trên 37 độ C như: Tà Lài (Đồng Nai) 38 độ C, Tây Ninh là 38 độ C, Nhà Bè (TP.HCM) là 37,4 độ C...

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay và ngày mai 12.5 có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C và  độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Cũng theo dự báo, ở Nam bộ, nắng nóng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết biển TP.HCM đến Kiên Giang mưa giông, lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm nay 11.5, vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Trong mưa giông, các phương tiện, ngư dân trên biển đề phòng sẽ có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo đó, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động ở các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10.5: Mưa lớn trắng trời, Điện Biên, Sơn La đề phòng lũ quét

Dự báo thời tiết ngày 10.5, vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trong đó, Điện Biên và Sơn La được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực sau đêm mưa lớn.

